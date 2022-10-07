. Безус не хочет покидать страну, но через месяц решил переехать в Сочи
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Безус не хочет покидать страну, но через месяц решил переехать в Сочи

Безус не хочет покидать страну, но через месяц решил переехать в Сочи
Алексей Безус сообщил, что ни при каких условиях не собирается уезжать за границу. В то же время он совершенно не осуждает коллег, которые так поступили и в некоторых моментах их даже поддерживает. Алексею Безусу хорошо известны правила, которые исполняют все участники Дом-2, планирующие покинуть телестройку. Пока шли эфиры с его участием, он старался привлечь к себе максимум внимания в социальных сетях.

Судя по всему, это одна из причин, по которым Алексей Безус, который в одном из эфиров принял решение вернуться к Татьяне Репиной, начал активно развивать тему Купиных. Он устраивал различные обсуждения бывших участников телешоу, которые приняли решение покинуть страну и организовывал диспуты на своих страницах в соцсетях.

Дополнительно Безус рассказал, что сам в ближайшее время точно не собирается уезжать за границу. При этом он хорошо понимает бывших участников Дом-2 и совершенно их не осуждает. Сейчас Лёша вместе с Татьяной Репиной решает дела в столице, поэтому отправку в Сочи им временно пришлось отложить.

Спустя месяц Безус намеревается переехать в Сочи вместе с Таней и их дочкой Афиной. Отделку квартиры он уже полностью завершил. Интересно, не поменяются ли планы за месяц?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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