. Безус не хочет покидать страну, но через месяц решил переехать в Сочи

Вадим Карасев

Алексею Безусу хорошо известны правила, которые исполняют все участники Дом-2, планирующие покинуть телестройку. Пока шли эфиры с его участием, он старался привлечь к себе максимум внимания в социальных сетях.Судя по всему, это одна из причин, по которым Алексей Безус, который в одном из эфиров принял решение вернуться к Татьяне Репиной, начал активно развивать тему Купиных. Он устраивал различные обсуждения бывших участников телешоу, которые приняли решение покинуть страну и организовывал диспуты на своих страницах в соцсетях.Дополнительно Безус рассказал, что сам в ближайшее время точно не собирается уезжать за границу. При этом он хорошо понимает бывших участников Дом-2 и совершенно их не осуждает. Сейчас Лёша вместе с Татьяной Репиной решает дела в столице, поэтому отправку в Сочи им временно пришлось отложить.Спустя месяц Безус намеревается переехать в Сочи вместе с Таней и их дочкой Афиной. Отделку квартиры он уже полностью завершил. Интересно, не поменяются ли планы за месяц?