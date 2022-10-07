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Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата

Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопатаКристиан Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата

Британский актер Кристиан Бэйл рассказал, что ему поступали угрозы после того, как он получил главную роль в фильме «Американский психопат». Об этом он заявил в интервью GQ.

Как отметил Бэйл, некоторые люди выступали против создания фильма. О том, что артисту угрожает опасность, сообщил ему его друг. «Мне позвонили и сказали: "Есть люди, которые знают, где ты бываешь каждый божий день, знают, по каким переулкам ты ходишь. Они сказали, что набросятся на тебя и вышибут из тебя мозги. Так что, пожалуйста, не ходи туда"», — вспомнил диалог с приятелем актер. «Конечно же, [в тот момент] я решил для себя: "Я иду в тот переулок. Я хочу посмотреть, что произойдет". И я ходил [по переулку] туда-сюда и все спрашивал "Где они?"», — добавил Бэйл.

«Американский психопат» — триллер 2000 года режиссера Мэри Хэррон. Картина рассказывает о серийном убийце Патрике Бэйтмане, работающем днем как инвестиционный банкир. Фильм собрал в прокате 34 миллиона доллара. Главные роли, помимо Бэйла, исполнили актеры Уиллем Дефо, Джош Лукас, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие.

Ранее Бэйл раскритиковал съемочный процесс фильма «Тор: Любовь и Гром».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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