. Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2

Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Анна Брянская начала регулярно посещать имидж-вечеринки Селены Майер и проводить время в компании богатых мужчин. Зарабатывать на блогерстве у неё не получилось, а на Дом-2 девушка возвращаться не хочет.
 Как оказалось, помимо блогерства у бывших участниц Дом-2 есть и другой способ заработать. Например Анна Брянская активно начала посещать вечеринки Селены Майер, которая организовывает имидж-вечеринки и зовёт туда не только бывших участниц телестройки, но и других девушек, обладающих модельной внешностью.

Возвращение на телешоу Дом-2 Анну Брянскую совершенно не прельщает, в отличие от вечеринок в компании состоятельных вещей. Девушка могла бы заняться блогерством, но с этим у неё явно не выгорело. Сейчас от блогеров на законодательном уровне начали требовать различные лицензии. Помимо этого стало гораздо сложнее набирать подписчиков, особенно по сравнению с временами, когда Дом-2 показывали на ТНТ.

Собственно, Аня убедилась в этом на своём опыте. Может она именно поэтому поддержала задумку Селены? Собственно, она всегда стремилась к компании состоятельных мужчин, поэтому её выбор очевиден. Интересно, кто ещё из бывших участниц присоединится к их компании?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лучшие снимки голливудского фотографа Дугласа Киркланда (9 фото)
Лучшие снимки голливудского фотографа Дугласа Киркланда (9 фото)
Аллу Пугачеву запретили на радио
Аллу Пугачеву запретили на радио
Ксения Собчак высмеяла ревущего Бориса Корчевникова
Ксения Собчак высмеяла ревущего Бориса Корчевникова
Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе
Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе
В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста
В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста
Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия России
Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты

Еще по теме

Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская бросила Авдеева после ночи любви и жёстко над ним посмеялась
Анну Брянскую сравнили с бывшей звездой телепроекта «Дом 2»
Анна Брянская удивила снимком без фотошопа