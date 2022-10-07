Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Сегодня, 01:05 Вадим Карасев
Анна Брянская начала регулярно посещать имидж-вечеринки Селены Майер и проводить время в компании богатых мужчин. Зарабатывать на блогерстве у неё не получилось, а на Дом-2 девушка возвращаться не хочет.
Как оказалось, помимо блогерства у бывших участниц Дом-2 есть и другой способ заработать. Например Анна Брянская активно начала посещать вечеринки Селены Майер, которая организовывает имидж-вечеринки и зовёт туда не только бывших участниц телестройки, но и других девушек, обладающих модельной внешностью.
Возвращение на телешоу Дом-2 Анну Брянскую совершенно не прельщает, в отличие от вечеринок в компании состоятельных вещей. Девушка могла бы заняться блогерством, но с этим у неё явно не выгорело. Сейчас от блогеров на законодательном уровне начали требовать различные лицензии. Помимо этого стало гораздо сложнее набирать подписчиков, особенно по сравнению с временами, когда Дом-2 показывали на ТНТ.
Собственно, Аня убедилась в этом на своём опыте. Может она именно поэтому поддержала задумку Селены? Собственно, она всегда стремилась к компании состоятельных мужчин, поэтому её выбор очевиден. Интересно, кто ещё из бывших участниц присоединится к их компании?
По материалам: life-dom2