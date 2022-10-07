. Что можно и что нельзя делать на кладбище в Покровскую Родительскую субботу и воскресенье

Для того чтобы помянуть усопших родственников, существуют Родительские субботы. В октябре 2022 года ближайшей является Покровская Родительская суббота, которая приходится на 8 число.

Покровская Родительская суббота





Невзирая на то, что она не включена в церковный календарь, ее традиции переняли многие города. В этот день во всех храмах проводится панихида, где верующие могут помолиться за своих усопших родственников и попросить прощение за все грехи.

Дата родительской субботы из года в год меняется, поскольку она предшествует празднику Покрова Богородицы, который в 2022 году приходится на 14 октября. Получается, что первая суббота, которая предшествует этому празднику, приходится на 8 число.

Что нужно делать в Родительскую субботу

В любой Родительский день необходимо вспомнить об усопших родственниках и почтить их память. Поскольку накануне этого дня в храмах совершается парастас, следует отправиться на службу и передать записки с именами об упокоении душ усопших.





В Родительский день принято идти в храм на Божественную литургию. По возвращению можно собраться дома всем родственникам и помянуть усопших. На столе, как правило, должна стоять кутья и все блюда, которые он любил при жизни. Также можно раздать близким людям, соседям, детям и знакомым конфеты, пирожки либо печенье, чтобы они тоже помянули усопшего.

Прежде чем отправиться в храм, следует что-нибудь приобрести и оставить на поминальном столе, чтобы потом эти продукты отдали нуждающимся.

Находясь в храме, православные верующие ставят свечи за упокой и молятся. После этого можно отправиться на кладбище, чтобы навести там порядок. Возле могилы усопшего не следует устраивать застолья, можно просто постоять в тишине рядом и помолиться.





В этот день можно помолиться и за тех людей, за кого некому это сделать. Если же нет возможности отправиться в храм, помолиться можно и дома.

Родительская суббота является временем, когда нужно оказывать помощь нуждающимся людям и подавать милостыню.

Что нельзя делать в Покровскую Родительскую субботу на кладбище

Многие люди, отправляясь на могилы своих усопших родственников, берут с собой алкоголь, конфеты, печенье и другие продукты, которые потом оставляют там. Но нужно знать, что на кладбище ничего из этого нельзя оставлять. Если хочется помянуть родных, то все эти продукты лучше всего раздать нуждающимся людям.





Не принято на кладбище бегать, ссориться, громко смеяться, распивать спиртные напитки и плохо говорить о покойных.

В этот день запрещается делать следующее:

устраивать шумные веселья за поминальным столом;

плохо отзываться об усопшем;

отказывать в милостыне;

устраивать мероприятия;

ругаться, ссориться и завидовать;

поминать алкогольными напитками.

Не стоит пренебрегать поминальной трапезой, ведь считается, что в таком случае человека еще долгое время будут преследовать неудачи и беды.