. Что нужно делать в Покровскую Родительскую субботу православным христианам в 2022 году

Родительские субботы — важное время, когда все православные поминают своих усопших родственников. В церкви же проводят особое богослужение, направленное на поминовение всех предков-христиан. Следующая родительская суббота носит название Покровской, потому что привязана к торжеству Покрова Пресвятой Богородицы. Какие строгие запреты этого дня нужно соблюдать и какие дела предписано совершать мирянам.

История установления Покровской Родительской субботы

В отличие от остальных родительских дней, Покровской субботы в церковном календаре нет, но это не значит, что ее не празднуют. Поминовение усопших в православии — это праздник тех, кто почил в Боге.

Установили Покровскую Родительскую субботу только в 1592 году указом Патриарха Иова в честь убиенных в 1552 году воинов вблизи города Казань. Войско под предводительством Ивана Грозного одержало победу ценой больших потерь.





Получается, что изначально поминали лишь почивших воинов, но с годами традиция распространилась на всех православных христиан. Также расширилась и география: кроме Казанской епархии, ее переняли Кировская, Ижевская область и Урал.

Когда Покровская Родительская суббота в 2022 году

Дата Покровской Родительской субботы меняется из года в год, так как привязана к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Это торжество всегда приходится на 14 октября, однако дни недели, естественно, разные. Родительскую субботу празднуют перед Покровом. Так как 14 число — это пятница, то Покровская суббота будет 8 октября.

Обязательные дела в Родительскую субботу

Для каждого православного верующего очень важным является день поминовения тех, кого уже нет с нами. Мы верим, что души соединяются с Богом, и радуемся тому, что они ушли в вечную жизнь, взирая отныне на нас с небес. Именно потому в родительские субботы не скорбят и не плачут, а вспоминают хорошее о почивших и молятся о них. Делать это нужно и в храме во время богослужения, и дома.

Дома разрешено также зажечь церковную свечу и помолиться в кругу семьи. Делают это во время поминальной трапезы, а на стол обычно ставят постные блюда: блины, кутью, пироги.

Обязательным делом для христианина является посещение кладбища в Покровскую Родительскую субботу. Там нужно прибраться и навести порядок, убрать с памятника загрязнения. Однако нести еду и алкоголь на могилку не стоит — церковь этого не одобряет.

В этот день очень важно совершать добрые дела. Не обязательно дожидаться, пока вас попросят о помощи, можно предложить ее самим. Также хорошо, если человек займется благотворительностью, подаст милостыню.

Строгие запреты





Как мы уже сказали выше, запрещено приносить продукты и напитки на кладбище. Поминают умерших молитвой и добрым словом. Также можно зажечь лампадку. Всю еду, которую вы приготовили для этого дня, нужно разделить между родными, а также отдать часть нуждающимся.

Собираясь за поминальным столом, запрещено веселиться, кричать, напиваться. Все, что будет сказано о покойных, должно идти от сердца. Если доброго сказать нельзя, то лучше промолчать, но только не обсуждать недостатки умершего человека.

Запрещено отказывать кому-то в помощи, если об этом просят, грубить, хамить и ругаться. Также стоит исключить все негативные эмоции вроде зависти и обиды.