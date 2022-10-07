. Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года

Покровская суббота всегда выпадает на последнюю субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы. Этот праздник отмечается 14 октября и в 2022 году выпадает на пятницу, а ближайшая к нему суббота будет 8 октября.

Как сообщают священники, непосредственно в церковном календаре такого дня, как Покровская родительская суббота, нет. Церковь всегда молится как за живых, так и за умерших. Но есть для молитвы за усопших особые дни. В частности, это Мясопусная суббота перед Великим постом, три субботы самого Великого поста, Троицкая и Димитровская суббота, которая совершается перед праздником великомученика Димитрия (в этом году она приходится на 6 ноября).

Покровская родительская суббота

Поминать усопших можно каждый день, но в храмах проходят специальные литургии по субботам, которые называются родительскими. Существует несколько больших, когда молятся по всем умершим: тем, кто успели причаститься или погибли на бранном поле во время войн. Покровская и Дмитриевская родительские субботы как раз и были установлены, чтобы поминать павших в бою.





День Покровской родительской субботы каждый год меняется. Это зависит от того, какая суббота будет ближайшей к церковному празднику Покров Пресвятой Богородицы. Он является непреходящим событием и всегда отмечается 14 октября.

Что нужно сделать в Покровскую родительскую субботу

Практически у каждого человека есть усопшие родственники или знакомые, за которых нужно помолиться. Сделать это можно в Покровскую родительскую субботу. На этот день лучше не планировать работу, но следует обязательно сходить в церковь. Подать записку с именами умерших людей, постоять на службе и помолиться вместе с другими людьми, которые пришли помянуть своих близких.

В христианстве принято считать, что нет умерших. Все души находятся в обителях Бога, а их у него много. Но когда-то свершится суд божий, и они вернутся на землю, и каждому будет воздано по заслугам. Но не все ушли в иной мир покаянными, поэтому за них могут просить только живые родственники или друзья.





Молитва за усопшего является обязательным делом, которое нужно совершить в Покровскую родительскую субботу.

Можно слова просьбы к Богу прочитать дома, если нет возможности посетить храм. Приветствуются также поминки в семейном кругу, раздача выпечки и сладостей соседям, нуждающимся, детям и другим людям.

Дома на стол готовятся постные блюда, а в центре почетное место должна занимать кутя. С нее начинается поминальная трапеза. Ее необходимо съесть три 3 ложки, а потом приступать к основным блюдам.





Считается, что на обед или ужин спускаются с небес души родственников, поэтому принято ставить пустую тарелку и стакан. Но священнослужители такое действие признают языческим, не подобающим православным людям.

В родительскую субботу можно посетить кладбище, если оно находится недалеко. Нужно на могилке навести порядок, потому что потом до весны стараются не тревожить души усопших.