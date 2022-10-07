. Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года

Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года

Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года

Покровская суббота всегда выпадает на последнюю субботу перед Покровом Пресвятой Богородицы. Этот праздник отмечается 14 октября и в 2022 году выпадает на пятницу, а ближайшая к нему суббота будет 8 октября.

Как сообщают священники, непосредственно в церковном календаре такого дня, как Покровская родительская суббота, нет. Церковь всегда молится как за живых, так и за умерших. Но есть для молитвы за усопших особые дни. В частности, это Мясопусная суббота перед Великим постом, три субботы самого Великого поста, Троицкая и Димитровская суббота, которая совершается перед праздником великомученика Димитрия (в этом году она приходится на 6 ноября).

Покровская родительская суббота

Поминать усопших можно каждый день, но в храмах проходят специальные литургии по субботам, которые называются родительскими. Существует несколько больших, когда молятся по всем умершим: тем, кто успели причаститься или погибли на бранном поле во время войн. Покровская и Дмитриевская родительские субботы как раз и были установлены, чтобы поминать павших в бою.


День Покровской родительской субботы каждый год меняется. Это зависит от того, какая суббота будет ближайшей к церковному празднику Покров Пресвятой Богородицы. Он является непреходящим событием и всегда отмечается 14 октября.

Что нужно сделать в Покровскую родительскую субботу

Практически у каждого человека есть усопшие родственники или знакомые, за которых нужно помолиться. Сделать это можно в Покровскую родительскую субботу. На этот день лучше не планировать работу, но следует обязательно сходить в церковь. Подать записку с именами умерших людей, постоять на службе и помолиться вместе с другими людьми, которые пришли помянуть своих близких.

В христианстве принято считать, что нет умерших. Все души находятся в обителях Бога, а их у него много. Но когда-то свершится суд божий, и они вернутся на землю, и каждому будет воздано по заслугам. Но не все ушли в иной мир покаянными, поэтому за них могут просить только живые родственники или друзья.


Молитва за усопшего является обязательным делом, которое нужно совершить в Покровскую родительскую субботу.

Можно слова просьбы к Богу прочитать дома, если нет возможности посетить храм. Приветствуются также поминки в семейном кругу, раздача выпечки и сладостей соседям, нуждающимся, детям и другим людям.

Дома на стол готовятся постные блюда, а в центре почетное место должна занимать кутя. С нее начинается поминальная трапеза. Ее необходимо съесть три 3 ложки, а потом приступать к основным блюдам.


Считается, что на обед или ужин спускаются с небес души родственников, поэтому принято ставить пустую тарелку и стакан. Но священнослужители такое действие признают языческим, не подобающим православным людям.

В родительскую субботу можно посетить кладбище, если оно находится недалеко. Нужно на могилке навести порядок, потому что потом до весны стараются не тревожить души усопших.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на преследование наркомана
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Алина Загитова закрутила роман
Алина Загитова закрутила роман
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Никита Пресняков высказался о мобилизации
Никита Пресняков высказался о мобилизации
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов

Топ на сегодня

Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2

Еще по теме

Родительская суббота у православных наступит 3 марта, на второй неделе Великого поста
Родительская суббота 28 октября 2017: Дмитриевская суббота в октябре и как правильно поминать усопших родственников
Покровская родительская суббота 9 октября 2021 года
В Пензе в родительскую субботу выделят автобусы до Восточного кладбища