. День 7 октября в истории

День образования штабных подразделений МВД России.

Профессиональный праздник был установлен Приказом МВД России от 4 сентября 1998 года.

7 октября 1918 года при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции были сформированы Инструкторский и Информационный отделы. Позднее они были объединены в Инструкторско-инспекторский отдел. Впоследствии служба не однократно была реформирована.

В настоящее время в задачи штабных подразделений входит обеспечение управления силами и средствами при раскрытии преступлений по «горячим следам», проведении антитеррористических, оперативно-профилактических, общественно-политических, культурно-массовых и других мероприятий, осуществление связи при взаимодействии с другими силовыми структурами и ведомствами.

Всемирный день улыбки.

Отмечается в первую пятницу октября с 1999 года. Его девиз - «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке!»

Этот праздник появился благодаря американскому графическому дизайнеру Харви Боллу — создателю смайлика. Художник придумал желтую улыбающуюся рожицу в 1963 году по просьбе страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America». Смайлик настолько понравилась работникам фирмы и её клиентам, что стал украшать не только фирменные визитки, но и всю сувенирную продукцию компании.

Мировую известность улыбающаяся рожица получила в 1970-е годы, когда двое испанцев придумали для неё слоган «Have a Happy Day» («Хорошего дня»). Стали выпускаться множество товаров, украшенных смайликом, — от футболок до кружек и открыток.

В 1999 году Харви Болл основал «Всемирную корпорацию улыбок», весь доход которой идет на благотворительность, и учредил Всемирный день улыбок.

20 лет назад (2002) в Кишиневе были подписаны устав Органи­зации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и соглаше­ние о ее правовом статусе.

Начало ОДКБ было положено в мае 1992 года, когда в Ташкенте главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ). В 1993 году к нему при­соединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.

14 мая 2002 года в Москве было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию - Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

29 лет назад (1993) был ликвидирован пост № 1 у Мавзолея В.И. Ленина.

Он был учреждён приказом начальника Московского гарнизона 26 января 1924 года. До 1935 года постоянную вахту у Мавзолея несли курсанты Объединенной командной школы имени ВЦИК, затем их сменили солдаты кремлевского гарнизона.

Почётный караул у Мавзолея был снят после событий 3-4 октября 1993 года приказом начальника Главного управления охраны. Последнюю вахту на Посту №1 несли ефрейтор Дедков и рядовой Полетаев.

В 1997 году указом Президента РФ постоянный Почётный караул был установлен у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Москве. Караульную службу на Посту №1 несут военнослужащие Президентского полка.

45 лет назад (1977) была принята Конституция СССР 1977 года (так называемая «брежневская»).

Первый Основной закон СССР был утверждён Вторым съездом Советов СССР в январе 1924 года. Он состоял из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. Спустя 12 лет, в 1936 году, была принята так называемая «Сталинская» Конституция СССР, которая действовала до 1977 года.

7 октября 1977 года на внеочередной VII сессии Верховного Совета СССР девятого созыва была принята новая («Брежневская») Конституция СССР. Особенностью этого документа стало наличие вводной теоретической части, где были перечислены основные этапы построения в Советском Союзе «развитого социалистического общества» и создание «общенародного государства». Также в нём было закреплено право за каждой союзной республикой на выход из состава СССР и право законодательной инициативы в высших органах власти Союза.

После распада СССР Конструкция 1977 года прекратила своё действие.

74 года назад (1948) образовано конструкторское бюро «Камов»

7 октября 1948 года был подписан приказ министра авиационной промышленности о создании при Государственном опытном заводе

№ 3 опытного конструкторского бюро № 2. Его возглавил авиаконструктор Николай Камов. В КБ создана серия вертолетов «Ка», в том числе корабельный многоцелевой Ка-27, разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор», многоцелевой Ка-226Т и другие.

Ныне КБ «Камов» входит в состав холдинга «Вертолеты России».

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны началась Петсамо-Киркенесская стратегическая наступательная операция.

За 22 дня (операция завершилась 29 октября) советские войска Карельского фронта под командованием Кирилла Мерецкова при поддержке 7-й воздушной армии и кораблей Северного флота разгромили хорошо подготовленную 20-ю горную немецкую армию. Были освобождены часть Мурманской области и север­ные районы Норвегии.

За отличие в боях более 50 соединений и частей получили почётные наименования «Печенгские» и «Киркенесские», 70 — были награждены орденами. Свыше 50 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

В декабре 1944 года была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья», которой были награждены порядка 350 тысяч человек.

115 лет назад (1907) был основан Государственный Дарвиновский музей.

Идея его создания принадлежит молодому биологу Александру Котсу. 7 октября 1907 года он передал свою коллекцию чучел животных зоологической лаборатории московских Высших женских курсов. Первоначально он назывался Музеем эволюционной теории московских Высших женских курсов. С 1922 года стал самостоятельным научно-просвети­тельным государственным учреждением — Государственным Дарвиновским музеем.

Сегодня Дарвиновский музей является крупнейшим естественнонаучным музеем Европы. Ежегодно его посещают более 600 тысяч человек. В фондах музея хранится свыше 800 тысяч экспонатов. Экспозиция Дарвиновского музея занимает три этажа общей площадью 5 тысяч кв. метров, и рассказывает о происхождении, развитии и многообразии жизни на Земле, об эволюции поведения животных и их расселении на нашей планете, о происхождении человека и эволюции его взаимоотношений с природой.

176 лет назад (1846) Николай I подписал устав первого официального яхт-клуба России — Императорского Санкт-Петербургского яхт-клуба.

История парусного спорта началась в России во времена правления Петра I, когда император в 1718 году основал в Санкт-Петербурге «Невский потешный флот». К сожалению, после смерти Петра I флот прекратил своё существование.

Только в 1846 году, в царствование Николая I, был официально зарегистрирован первый Санкт-Петербургский императорский яхт-клуб. Его членами были, в основном, представители военной элиты, придворные чины, представители дипломатических служб иностранных государств.

К 1917 году в России действовало порядка 70 спортивных объединений, практикующих парусный, гребной и другие виды спорта.

21 год назад (2001) началась антитеррористическая операция «Несокрушимая свобода» в Афганистане.

Военную операцию США и Великобритания начали после терактов 11 сентября 2001 года и отказа талибов выдать террористов «Аль-Каиды» (организация, запрещенная в России). Операция не была одобрена ООН. США и Великобритания только уведомили Совет безопасности (СБ) организации о начале военных действий в Афганистане.

7 октября 2001 года были нанесены воздушные удары по стратегическим объектам талибов в городах Кабул, Кандагар, Герат, Джелалабад и Мазари-Шариф.

В конце 2001 года с санкции СБ ООН были созданы Международные силы содействия безопасности в Афганистане, куда в разные годы входили подразделения 50 стран — 28 стран НАТО и 22 стран — партнеров альянса.

Через 12 лет удалось перевести под контроль афганского правительства большую часть страны и началось постепенное сокращение численности коалиционных войск. К концу 2014 года военные контингенты всех стран, кроме США, были полностью выведены.

За время проведения «Несокрушимой свободы» погибли более 2 тысяч военнослужащих США и 1,8 тысяч из других стран коалиции.

103 года назад (1919) была основана авиакомпания KLM (Королевские нидерландские авиалинии).

Эту старейшую в мире компанию, выполняющую регулярные рейсы, создал военный пилот Альберт Плезман.

Первый рейс из Амстердама в Лондон KLM совершила в мае 1920 года. Уже за первый год работы авиакомпания перевезла около 350 пассажиров и 25 тонн грузов и почты.

Сегодня KLM и её партнёрские авиакомпании обслуживают сеть маршрутов, связывающую более 360 городов в почти 80 странах мира. Ежегодно компания перевозит около 20 миллионов пассажиров и порядка 500 тысяч тонн грузов.