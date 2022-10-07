. День ангела 8 октября 2022 года отмечают мужчины с именами Сергей, Евгений и Максим

Практически каждая дата в церковном календаре отмечена днем памяти какого-то православного святого. К этому событию привязаны и именины, которые отмечают люди, названные именем одного из них. 8 октября 2022 года день ангела празднуют представители сильного пола.

День ангела Сергея

Сергей означает «высокочтимый» и является одним из самых популярных имен в России. Родители стремятся назвать своих сыновей Сергеем, поскольку это имя наделяет его владельцев настойчивостью, силой и чувствительностью. Именно эти качества преобладают у взрослых Сергеев.

А вот маленькие Сережи растут не совсем смелыми парнями. Они довольно слабые и часто болеют. Могут быть неуверенными, но мастерски это скрывают.





В подростковом возрасте Сергей стремится заниматься спортом или другим видом деятельности, где можно развить смелость и ловкость. Так он становится более мужественным, настойчивым и старается проявить лидерские качества. Но это совсем не забирает у Сергея чувствительности. Порой он даже может заплакать. Он умеет сопереживать и сочувствовать.

Сергей всегда стремится быть в центре внимания, поскольку ему важна похвала. Ему нравится, когда его замечают и берут с него пример.

Сергей – ответственный и дисциплинированный работник, но как только на его пути появляется задание не по плечу, то все бросает и скрывается в тени.

В жены Сергей ищет спокойную и ласковую девушку. Он – верный и хороший муж, правда, порой может манипулировать супругой.





Поскольку Сергей любит внимание, то поздравление с Днем ангела для него будет не лишним. Он обязательно это оценит и при возможности поблагодарит от всего сердца.

С именинами тебя, Серёжа,

Такой славный паренек!

Любимым будь всегда и счастливым,

Пусть окружают верные друзья,

Ну а ты для них будь, как крепкая стена.

Пусть веселье озаряет душу,

И сердце от прекрасного цветет.

В жизни становится всё только лучше,

Успех пускай везде непременно ждёт.



День ангела Евгения





С греческого языка имя «Евгений» означает «благородный». Растет парень с таким именем талантливой личностью, которой все интересно попробовать и проявить себя в различных направлениях. Жене легко даются иностранные языки, он дружелюбен и хранит это чувство на протяжении всей жизни.

Евгении способны удивлять и совершать прекрасные поступки. Часто их творческую личность может погубить рутина, и тогда Жене становится плохо. В такие моменты его лучше не трогать. Ему нужно время, чтобы восстановиться морально и духовно.

Женя может спокойно выслушать чужое мнение, а потом только выскажется сам. Если его заставят сделать так, как посоветовали, он послушает, но если совет окажется неудачным, то Евгением больше не поруководишь.

В супруги Евгений ищет милую девушку. Его интересует не столько внешность, как внутренний мир. Обычно из Евгениев получаются хорошие мужья и отцы. Он всегда будет помогать и поддерживать свою семью.





Такого мужчину как Евгений стоит обязательно поздравить с Днем ангела. Он об этом не забудет и ответит взаимностью.

Время пришло для поздравлений —

День ангела примчался твой.

Будь счастлив, очаровательный Евгений,

Пусть звезды светят над тобой.

Пускай ангел твой следит незримо

Защитит тебя от горя и потерь.

Ежедневно будь счастливым,

Для всех мечтаний открыта будет дверь.



День ангела Максима





Максим – это величайший человек. Именно так с латинского языка переводится данное имя. Оно наделяет своего владельца интеллектом и чрезвычайным любопытством. Именно поэтому Максим в школе хорошо учится, имеет много друзей, разносторонне развит.

С возрастом Максим становится более сложной личностью, но никогда не уступает проблемам, а находит выход из любой жизненной ситуации. Но бывают моменты, когда Максим устает и не в силах бороться с миром. В таких случаях ему нужен психологический отдых.

У Максима плохо развита интуиция, поэтому он не всегда может понять, что за человек перед ним стоит. Он доверчив, отчего часто страдает. Но попадает в ловушку Максим только единожды, далее становится более внимателен к окружающим. Он обидчив, поэтому будет помнить об оскорблении всю жизнь.

В работе Максим исполнителен и на совесть выполняет все задания. Для создания семьи ищет девушку, которая умеет доверять. Максим будет баловать супругу и во всем угождать ей. В ответ тоже будет ждать уважения и заботы. Поэтому поздравлять его с праздниками, в том числе с Днем ангела, будет не лишним.





Чудесный праздник – именины,

Шлем поздравление для Максима!

Желаем быть счастливым, добрым

И к цели двигаться настырно!

Пусть мудрым разум будет, и тогда

Не будет страшна никакая беда!

Задорным будет настроенье,

Вырастет пускай веселье!

Хоть в жизни твоей есть место для забот,

Но в ней пускай тебе всегда везёт!

Помимо Сергея, Евгения и Максима поздравление с Днем ангела 8 октября будут рады получить обладатели имен Герман, Роман, Остап, Александр, Прохор и Евфросинья.