. Девушка из Оренбурга рисует комиксы, в которых рассказывает о всех прелестях материнской жизни и не только

Декрет — это время, когда молодые мамочки открывает в себе способности не только не спать сутками напролёт, но и что-то большее. Например, любовь к рисованию, как это и случилось с героиней нашего нового поста.

Девушка по имени Юля — рисоватор, вязатор и переводчик. Именно так она пишет о себе на своей страничке в Инстаграме*. Мамочка двух прелестных детишек рисует забавные комиксы обо всём на свете. Но чаще всего темой смешных зарисовок девушки становятся её декретные будни, от которых можно ожидать что угодно.

Осознание ценности огорода приходит с годами

Мама-комиксистка Юлия по образованию переводчик, и в её арсенале находится владение английским, немецким, французским и итальянским языками. Это позволяет девушки рисовать комиксы не только на русском языке, но и на английском. Что так же помогает работать на большую аудиторию!

Планы немного поменялись

Маникюр до декрета и в декрете

Когда-то Юлия ходила в художественную школу и даже успела поучиться один курс в университете по специальности дизайн архитектурной среды. Но и там дела с рисованием у неё сложились крайне специфичные, и в конечном итоге Юля забросила это дело не на один год. Лишь спустя несколько лет рисоватор вернулся к художественной деятельности, поменяв своё мировоззрение на это занятие. Теперь для неё это не блажь и глупость, как было раньше.

Доброе утро!

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Мечты и реальность

Обычно комиксы Юлии рассказывают о её непростых буднях мамы с двумя неспящими и незамолкающими детьми. Но именно зарисовки о повседневной жизни, по мнению девушки, и привлекают большее внимание людей. Ведь эти темы откликаются многим.

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Вот бы так же и пассажиры автобусов слышали вопль детей, как делают это их родители…

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А здесь девушка рисует юмористические комиксы, в которых рассказывает не только о себе, но и о тысячах таких же как она.

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