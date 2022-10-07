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Девушка из Оренбурга рисует комиксы, в которых рассказывает о всех прелестях материнской жизни и не только

Девушка из Оренбурга рисует комиксы, в которых рассказывает о всех прелестях материнской жизни и не только

Декрет — это время, когда молодые мамочки открывает в себе способности не только не спать сутками напролёт, но и что-то большее. Например, любовь к рисованию, как это и случилось с героиней нашего нового поста.

Девушка по имени Юля — рисоватор, вязатор и переводчик. Именно так она пишет о себе на своей страничке в Инстаграме*. Мамочка двух прелестных детишек рисует забавные комиксы обо всём на свете. Но чаще всего темой смешных зарисовок девушки становятся её декретные будни, от которых можно ожидать что угодно.

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Мама-комиксистка Юлия по образованию переводчик, и в её арсенале находится владение английским, немецким, французским и итальянским языками. Это позволяет девушки рисовать комиксы не только на русском языке, но и на английском. Что так же помогает работать на большую аудиторию!

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Когда-то Юлия ходила в художественную школу и даже успела поучиться один курс в университете по специальности дизайн архитектурной среды. Но и там дела с рисованием у неё сложились крайне специфичные, и в конечном итоге Юля забросила это дело не на один год. Лишь спустя несколько лет рисоватор вернулся к художественной деятельности, поменяв своё мировоззрение на это занятие. Теперь для неё это не блажь и глупость, как было раньше.

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Обычно комиксы Юлии рассказывают о её непростых буднях мамы с двумя неспящими и незамолкающими детьми. Но именно зарисовки о повседневной жизни, по мнению девушки, и привлекают большее внимание людей. Ведь эти темы откликаются многим.

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А здесь девушка рисует юмористические комиксы, в которых рассказывает не только о себе, но и о тысячах таких же как она.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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