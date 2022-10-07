. Для чего необходима лицензия на реставрацию от Минкультуры и как ее получить

Своевременная реставрация скульптур и зданий, имеющих историческую память, позволяет сохранить культурное наследие. Это крайне важно, поэтому вопрос находится на контроле у государства. Для проведения реставрационных работ необходима специальная лицензия, которую выдает Министерство культуры. Получить ее не так просто, ведь существует ряд требований.

Зачем нужна лицензия на проведение реставрации

Восстановление объектов культурного наследия является серьезным процессом. Перед работой обязательно создают проект, его утверждают, составляют перечень используемых материалов. У работников нет права на ошибку, поэтому лицензия выдается лишь фирмам, которые соответствуют требованиям, утвержденным Министерством культуры. Там прописаны условия по количеству сотрудников и их квалификации.

Лицензия на реставрацию необходима для создания проекта и восстановления таких проектов:

монументальной и станковой живописи;

скульптур;

металлических конструкций;

объектов декоративно-прикладного искусства;

деревянных конструкций;

фундаментов, кладок и ограждений;

исторического ландшафта.

Такая лицензия обязательно понадобится для проведения ремонта памятников, входящих в перечень важнейших объектов культурного наследия. Отметим, что получить документ непросто. Однако он действует бессрочно, причем во всех субъектах РФ.





Фирма, не имеющая лицензии Минкульта, не сможет участвовать в государственных закупках по реставрированию объектов культурного наследования, созданию проектов и выполнению ремонтных работ. Это важнейшее условие.

Кто может получить лицензию Министерства культуры

Подать заявление и документы может любая фирма, занимающаяся ремонтно-реставрационными работами или планирующая начать свою деятельность. Однако она должна соответствовать требованиям по устройству сотрудников, их количеству и квалификации.

Основные условия:

минимум 3-6 официально оформленных сотрудников в штате (руководящие должности, инженеры);

опыт работы прораба — не менее 3 лет за последние 10 лет, причем обязательно в сфере лицензируемой деятельности;

трудовой стаж инженера — от 5 лет за последние 10 лет;

прохождение курсов квалификации — минимум раз в 5 лет.





Документы обязательно проверяют юристы Минкульта. Они также убеждаются в наличии соответствующей квалификации у сотрудников фирмы. Без этого лицензию не выдадут.

Процесс получения разрешения на реставрационные работы достаточно трудоемкий и длительный, поэтому нередко его поручают компании-посреднику.

Такие фирмы работают на результат. При необходимости заказчику помогут с наймом квалифицированных кадров. Еще одно преимущество обращения к таким компаниям ― практически гарантированное получение лицензии. Если же фирма самостоятельно будет подавать документы и получит отказ от Минкульта, это обязательно будет внесено в Реестр. Это неблагоприятно скажется на деловой репутации компании.