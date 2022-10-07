. «Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
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«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма

«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма

Гарри и Меган поражают невероятной продуктивностью и жаждой кругленькой суммы на счетах. Общественность ждут книга и документальный фильм, посвященные переживаниям звездной четы.


Инсайдеры уже делились, как нервничает королевская семья, ожидая мемуары принца и его избранницы. Гарри, к слову, после смерти бабушки принялся за правки, вероятно, чтобы убрать или преуменьшить сказанное о нынешнем короле Карле III, королеве-консорте Камилле, принце Уильяме и Кейт Миддлтон.

Однако биограф Том Бауэр отрицает эти мотивы и уверен, что тот, наоборот, готов пуще прежнего пройтись по родственникам. «Предстоящая книга герцога Сассекского — это бомба замедленного действия», — убежден он.

Бауэр отмечает, что во всем благоверному помогает супруга. «Могут ли они сделать откровения еще противнее? Потому что в противном случае у них не будет продаж», — добавил Том.

Ради изменений в книге Гарри взял целый год, за это время он переосмыслит прощание с Елизаветой II, чему посвятит главу. «Книга выйдет около Пасхи и будет включать в себя главу о

К слову, и выпуск документального сериала о самих себе супруги отложили до конца 2023 года. «Идет много разговоров об этом. Слышал, что Гарри и Меган хотят, чтобы работа над сериалом продлилась до следующего года. Они хотят остановиться», — говорили источники. Теперь уже неизвестно, что подготовили герцоги Сассекские: мольбы о прощении или новый удар по родным...

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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