. Dress Code. Телеграм-канал "Антиглянец" отметил пятилетие. Среди гостей — Андрей Малахов, Снежанна Георгиева, Надежда Стрелец
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Dress Code. Телеграм-канал "Антиглянец" отметил пятилетие. Среди гостей — Андрей Малахов, Снежанна Георгиева, Надежда Стрелец

Dress Code. Телеграм-канал "Антиглянец" отметил пятилетие. Среди гостей — Андрей Малахов, Снежанна Георгиева, Надежда Стрелец

Вчера "Антиглянец" отметил пятилетие. Поздравить админов пришли многие светские герои, о которых пишут в этом телеграм-канале, в том числе Снежанна Георгиева, Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой, Мария Миногарова, Надежда Стрелец, Кристина Потупчик, Александр Терехов, Маша Федорова, Ксения Дукалис и другие.


Снежанна Георгиева с дочерью Соней и Михаил Барышников
Екатерина Мцитуридзе и Ирина Зарькова
Маша Федорова и Александр Терехов
Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой, Татьяна Столяр, Юлия Пош и Наталья Архангельская (админы "Антиглянца"), Елена Нуряева

Праздник прошел в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке в самом центре Москвы. Торжество изначально планировалось масштабное — с выступлением Лолиты и вечеринкой с дресс-кодом с многообещающим названием "Без комплексов". Но, учитывая напряженную мировую обстановку, пыл было решено умерить. Все обошлось традиционными реками шампанского и пирожками из "Пушкина".


Вика Газинская
Алексей Жидковский
Кристина Потупчик и Алена Бердова
Ксения Дукалис
Инга Берман
Борис и Ирина Зарьковы
Надежда Стрелец и Сердар Камбаров
Мария Миногарова с гостями вечера

Андрей Малахов умудрился уйти с юбилея с подарком. Телеведущий разжился элементом праздничного декора — символом Telegram в виде бумажного самолетика. На вечеринке "скульптура" служила инстапойнтом, ну а теперь будет экспонатом в Центре современного искусства, основанном Малаховым в родных Апатитах.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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