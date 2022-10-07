. Dress Code. Телеграм-канал "Антиглянец" отметил пятилетие. Среди гостей — Андрей Малахов, Снежанна Георгиева, Надежда Стрелец

Вадим Карасев

Вчера "Антиглянец" отметил пятилетие. Поздравить админов пришли многие светские герои, о которых пишут в этом телеграм-канале, в том числе Снежанна Георгиева, Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой, Мария Миногарова, Надежда Стрелец, Кристина Потупчик, Александр Терехов, Маша Федорова, Ксения Дукалис и другие.





Снежанна Георгиева с дочерью Соней и Михаил БарышниковЕкатерина Мцитуридзе и Ирина ЗарьковаМаша Федорова и Александр ТереховАндрей Малахов с женой Натальей Шкулевой, Татьяна Столяр, Юлия Пош и Наталья Архангельская (админы "Антиглянца"), Елена Нуряева

Праздник прошел в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке в самом центре Москвы. Торжество изначально планировалось масштабное — с выступлением Лолиты и вечеринкой с дресс-кодом с многообещающим названием "Без комплексов". Но, учитывая напряженную мировую обстановку, пыл было решено умерить. Все обошлось традиционными реками шампанского и пирожками из "Пушкина".





Вика ГазинскаяАлексей ЖидковскийКристина Потупчик и Алена БердоваКсения ДукалисИнга БерманБорис и Ирина ЗарьковыНадежда Стрелец и Сердар КамбаровМария Миногарова с гостями вечера

Андрей Малахов умудрился уйти с юбилея с подарком. Телеведущий разжился элементом праздничного декора — символом Telegram в виде бумажного самолетика. На вечеринке "скульптура" служила инстапойнтом, ну а теперь будет экспонатом в Центре современного искусства, основанном Малаховым в родных Апатитах.





Надя Бесчетникова