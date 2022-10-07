Вадим Карасев

Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках мирового тура Justice World Tour

Американский исполнитель Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках своего тура. Об этом пишет Independent.

Ранее певец уже отменил 12 выступлений, запланированных на октябрь. Концерты были перенесены на следующий год, их точная дата пока неизвестна.

Изначально мировой тур Бибера Justice World Tour должен был стартовать в 2020-м году, однако он был перенесен из-за пандемии. В результате гастроли музыканта начались в феврале 2022 года. После выступлений в Италии и Бразилии Джастин перенес концерты на октябрь, позже отменив все остальные выступления. Певец принял решение сфокусироваться на своем здоровье.

В начале июня стало известно о тяжелой болезни Бибера. Сообщалось, что певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта. Артист не мог улыбаться с одной стороны и моргать правым глазом. Паралич лицевого нерва был вызван вирусом опоясывающего лишая, который перенес певец. Как правило, синдром Рамзи Ханта носит временный характер, однако осложнения могут сохраняться и на постоянной основе.