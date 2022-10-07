. ЕС назвал способ разморозить активы россиян под санкциями
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ЕС назвал способ разморозить активы россиян под санкциями

ЕС назвал способ разморозить активы россиян под санкциямиЕС разрешил разморозить принадлежащие НРД активы россиян для завершения контрактовСюжетСанкции против России:

Российские инвесторы могут разморозить денежные средства или активы, принадлежащие Национальному расчетному депозитарию (НРД), если получат разрешение от компетентных органов государства — члена Европейского союза (ЕС). Такой способ разморозить активы находящихся под ограничениями россиян назвали в публикации о восьмом пакете санкций, принятом ЕС в отношении России.

Отмечается, что к компетентным органам, имеющим такое право, относятся регуляторы и министерства финансов. Предоставление средств может осуществляться на условиях, которые компетентные органы посчитают «целесообразными».

Европейская комиссия (ЕК) подчеркнула, что разморозка средств и активов возможна в том случае, если целью служит завершение контрактов и других соглашений с Национальным расчетным депозитарием, заключенных до 3 июня 2022 года. При этом провести подобные операции необходимо до 7 января 2023 года.

«Государство-член [ЕС] должно проинформировать другие государства-члены [ЕС] и [Европейскую] комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. Помимо этого, вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.

В Кремле, говоря о введении потолка нефтяных цен, указали, что это может навредить всему миру. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные ограничительные решения могут «внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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