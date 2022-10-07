. Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
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Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"

В Сети появился финальный трейлер фильма Гамлета Дульяна "Мы", который снят по одноименному роману Евгения Замятина. Сюжет будет четко следовать классической истории, а главные роли исполнят Егор Корешков ("Горько"), Елена Подкаминская ("Ева, рожай"), Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарёв, Марьяна Спивак и Константин Лавроненко. Говорят, что это самое масштабное российское кино со времен "Обитаемого острова".
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По материалам: триникси

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