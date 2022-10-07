. Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек, приговорен к 8 годам тюрьмы за взятку
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Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек, приговорен к 8 годам тюрьмы за взятку

Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек, приговорен к 8 годам тюрьмы за взятку

Центральный районный суд Кемерово вынес приговор бывшему генеральному директору сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.


Вячеслава Вишневского осудили за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня». По данным следствия, в 2013–2014 годах экс-директор отдал семь миллионов организованной преступной группе, которая состояла из начальника инспекции Госстройнадзора области Танзилы Комковой, ее сына Эдуарда Комкова и директора ООО ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.

В результате развлекательный центр построили с нарушениями — не установили автоматические системы пожаротушения. Из-за халатности в трагедии, которая произошла в 2018-м, погибли 60 человек, 37 из которых — дети.

Больше всего погибших было в залах кинотеатра — посетители не смогли выбраться, так как запасные выходы не открывались. Покинуть помещение через основной выход не получалось из-за сильного задымления.

«Признать Вячеслава Вишневского виновным, назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал сегодня судья, оглашая приговор.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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