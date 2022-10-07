. "Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских прав ради психического здоровья детей
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"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских прав ради психического здоровья детей

"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских прав ради психического здоровья детей

46-летний Максим Галкин** (признан иноагентом в России) в настоящее время продолжает гастролировать по всему миру после того, как сбежал из России и начал высказываться о спецоперации на Украине. Теперь на Родине знаменитого комика потребовали лишить родительских прав, обвинив в гомосексуализме.

Как стало известно, юрист Ярослав Михайлов, являющийся директором АНО "Охрана вод и лесов", подал заявление в подмосковную Прокуратуру, потребовав провести проверку. 


Мужчина считает, что Максим Галкин* нарушает права несовершеннолетних - то есть собственных детей Гарри и Елизаветы.

По мнению Михайлова, поведение супруга Аллы Пугачевой негативно сказывается на физическом и психическом здоровье его собственных детей.

"В СМИ регулярно публикуется информация в отношении гражданина Галкина Максима <...> о том, что 1) он является гомосексуалистом и 2) о негативных его высказываниях о проводимой СВО. При этом Галкин воспитывает двоих несовершеннолетних детей: дочь Елизавету и сына Гарри, рожденных 18 сентября 2013 года суррогатной матерью. Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста, несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию. В связи с чем, полагал бы о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей гомосексуалистом Галкиным", - отмечает в заявлении Михайлов.

Как сообщает РИА ФАН, Московская областная прокуратура уже зарегистрировала обращение юриста и передала его в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру.


Галкин показал голый зад своим недоброжелателям

На недавнем выступлении в Австралии Максим Галкин* прокомментировал возможность изъятия у него знаменитого замка в деревне Гразь.

Скандальный комик спустил штаны и немножко пригнулся, демонстрируя всем зрителям свою пятую точку. "Вот вам, а не замок", — сказал муж Пугачевой.

Поступок Галкина оценила театральный критик Елена Фрумин-Ситникова. "Голая ж… со сцены, пусть даже в Австралии, это определенно творческий прорыв Галкина. Ну что ж, ждем других частей тела! Я так понимаю, что на очереди гениталии Максимки! Молодец, нечего сказать!" - заявила женщина.



* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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