. Гомосексуалиста Максима Галкина требуют лишить родительских прав

Ведущий и артист Максим Галкин* может остаться без детей. Юморист сбежал из страны еще весной. Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой артист успел пожить в Израиле и Юрмале, а сейчас колесит по разным странам и континентам в поисках заработка, выступая на небольшую аудиторию. За свои скандальные заявления он уже поплатился, пополнив ряды иноагентов, а теперь рискует угодить в семейную драму — шоумена собираются лишить родительских прав на двойняшек Лизу и Гарри. В настоящее время прокуратура Московской области начала проверку по факту заявления о нарушениях прав Елизаветы и Гарри Галкиных. Заявитель — юрист Ярослав Михайлов, директор АНО «Охрана вод и лесов». Общественник обеспокоен тем, что поведение звездного отца негативно отражается на психическом и физическом здоровье.«Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста, несомненно нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию. В связи с чем, полагал бы о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей гомосексуалистом Галкиным*», — цитирует заявление сайт ФАН. Нетрадиционные интимные взгляды Галкина*, к слову, давно волнуют общество. Впервые открыто разоблачила шоумена журналист Маргарита Симоньян, сам артист никаких опровержений не сделал. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента