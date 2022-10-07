. Гороскоп от Анжелы Перл на 8 октября 2022 года: многим знакам зодиака необходимо проявить бдительность

Заглянуть в будущее и даже попытаться предотвратить неудачи поможет гороскоп на 8 октября 2022 года от Анжелы Перл. Она прогнозирует знакам зодиака неожиданности, которые будут как приятными, так и не очень.

Какие неприятности поджидают 8 октября 2022 года





Овен

Если в планах у Овнов были серьезные дела, то воплощать их нужно, не рассчитывая на помощь со стороны, и не пользоваться ею, даже если на этом будут настаивать. Ответственность за принятие многих решений коллектива лучше взять на себя. Стоило бы прислушаться к мнению со стороны, потому что многое из того, что посоветуют люди, может действительно помочь. В личной жизни не ожидается никаких эмоциональных проблем.

Телец

Отношения с человеком, который вызывает искреннюю симпатию, будут запутанными, и это немного деморализует все, чего Тельцы пытались добиться. Подвешенное состояние не даст возможности нормально сосредоточиться на главном. Активность во многих делах — это, несомненно, хорошо, но сейчас не самое подходящее время для её проявления. Не следует заниматься играми разума с дорогими и близкими людьми.

Близнецы

Этот период времени подходит для решительных мер и конкретных действий, но тут важно не допускать критических ошибок. Если это уже произошло, то нужно пробовать побыстрее все разрешить, а не просто унывать и сторониться. Трудности лишь закаляют характер – и это довольно хорошая черта. Не стоит также быть излишне самонадеянными – это плохо отразится на репутации.

Рак

Не самое подходящее время для решения серьезных вопросов, потому что изначально Раки не настроены на такое положение дел. Окружающие то и дело будут тянуть представителей знака вниз и мешать своими глупыми вопросами. Конфликты и ссоры с руководством ни к чему, лучше тихо и спокойно делать то, что нужно именно Ракам. Есть вероятность нового романтического увлечения.

К каким переменам стоит готовиться 8 октября 2022 года





Лев

Судьбоносным это время не назовешь. Все время Львам будет что-то мешать на пути достижения своей цели. Тут важно лично для себя определиться со своими желаниями и возможностями. Также нужно было давно научиться концентрироваться на важных деталях своей жизни и определять, что нужно делать в первую очередь. Свободное время лучше посвятить развлечениям.

Дева

Не стоит рассчитывать на то, что руководство компании заметит все старания и оценит их по достоинству. Такое положение дел останется даже в том случае, если приложить максимум усилий. Есть даже вероятность, что результат будет явно занижен, что сильно деморализует представителей данного знака. Не следует сильно расстраиваться по этому поводу и больше времени уделить отношениям с родственниками, в особенности с детьми.

Вес

Желательно более внимательно отнестись к профессиональным вопросам и не ставить свои требования к окружающим и коллегам. Слишком навязчивая позиция очень мешает найти общий язык, и на фоне этого может разразиться настоящий конфликт интересов. Не стоит также демонстрировать свои эмоции. Оставшуюся энергию лучше всего направить на что-то более глобальное.

Скорпион

То, что раньше вызывало сомнения, сейчас самое время пытаться воплотить в жизнь. Неординарное и творческое настроение позволит принимать даже самые сложные решения, которым будут удивлены сами хозяева этого знака зодиака. Знакомства с новыми людьми внесут приятные перемены, а общение с ними доставит массу приятных чувств и ощущений. Если есть задолженности, то лучше их гасить побыстрее.

Что приготовила судьба знакам зодиака 8 октября





Стрелец

Наступило время, когда можно и нужно заниматься делами, ранее которым не удавалось уделить много времени. Советы и нравоучения со стороны будут немного нервировать, но прислушаться к ним все же стоит, особенно если они исходят от людей, чьи рейтинги довольно высоки. С близкими людьми общий язык удастся найти только в том случае, если хоть немного уступать друг другу.

Козерог

Сейчас Козерогам не стоит привлекать людей со стороны для решения их текущих проблем, потому что зная слабости представителей созвездия, завистники могут воспользоваться сложившейся ситуацией. В семье будет царить гармония, что не может не радовать. Также благополучие ждет в любовной сфере, но при условии, что эти намерения не несут корыстный характер.

Водолей

В это время Водолеи будут чувствовать особую поддержку, и это придает больше уверенности в себе. При воплощении своих планов в жизнь не стоит обращать внимание на мелочи – они только будут отвлекать на пути достижения своих целей. С мнением окружающих стоит считаться, но сейчас эти люди могут заблуждаться. Со второй половинкой отношения переходят на более высокий уровень.

Рыбы

День преподнесет множество приятных сюрпризов, но это касается только трудолюбивых представителей знака. Если ничего не было сделано заранее, то и нечего чего-то ожидать. Вдохновение и энтузиазм помогут в реализации многих идей, которые много времени ожидали своего результата. Также сейчас представится море возможностей встретить свою любовь.