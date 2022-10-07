. "Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на преследование наркомана

Вадим Карасев

20-летняя Алина Загитова в YouTube-шоу "Дерзкая готовка" поделилась с Ляйсан Утяшевой воспоминаниями о поклоннике, который преследовал ее и даже пытался жениться. В результате фигуристке пришлось выделить охрану.

Неизвестный мужчина объявился в Москве, когда спортсменка еще не достигла совершеннолетнего возраста. "Жених" прознал, где живет Алина Загитова, после чего принялся поджидать ее возле дома.



Мне было 16 лет. Незнакомый мужчина все время встречал меня возле дома, а потом ехал за мной на большой тонированной машине. Я была в шоке.

По словам Загитовой, тогда она ходила на тренировки пешком, поскольку до спортивной школы ей было лишь пять минут.

Однажды бабушка пошла со мной, он медленно ехал за нами, а потом опустил стекло и сказал: "Слушайте, мне нужно переговорить с вашей внучкой, она мне очень нравится, хочу на ней жениться". Позже выяснилось, что он из Казани, разведен, не платит алименты и к тому же наркоман.

В конце концов в происходящее было вынуждено вмешаться руководство центра "Самбо-70", в котором тогда занималась Загитова.

Спортсменке выделили охрану после того, как она пожаловался на незнакомца, в результате чего красотка успокоилась, а навязчивый поклонник бесследно исчез.

Загитова высказалась о своем возлюбленном

Знаменитая спортсменка предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Тем не менее накануне олимпийская чемпионка приоткрыла завесу тайны, сделав явный намек, что сейчас она находится в отношениях, но отказавшись называть имя возлюбленного.

Это сложный вопрос. Я на личную тему обычно никогда не говорила… Но я думаю, что это как-то само придет. Возможно… Занято ли сейчас мое сердце? Возможно.