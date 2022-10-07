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Холодов заявил, что водитель электросамоката должен быть трезвым

Холодов заявил, что водитель электросамоката должен быть трезвым

Поскольку средства индивидуальной мобильности (СИМ) официально признали транспортом, то тот, кто ими управляет, становится водителем и на него распространяются требования ПДД, в том числе о том, чтобы быть трезвым за рулем. Об этом «Парламентской газете» сказал член Общественной палаты РФ Александр Холодов, комментируя принятые Правительством изменения в ПДД.

При разработке постановления о внесении изменений в ПДД кабмин во многом руководствовался предложениями Общественной палаты, но принял их в более мягком виде, рассказал эксперт.

«Мы предлагали сделать 16 лет минимальным возрастом, когда электросамокатчик может двигаться по обочинам дорог, но Минтранс решил, что можно уже с 14, — отметил член ОП. — Правильно, что в качестве основных параметров СИМ приняты его масса и скорость, поскольку не мощность убивает человека при столкновении, а скорость, помноженная на массу. Очевидно, что дорожные инспекторы не будут стоять с радарами и весами, но если кикшеринговая компания нарушит требования и сдаст в прокат более тяжелую и скоростную технику, ей может грозить уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Водители СИМ в случае аварии будут нести ответственность как при настоящем ДТП, то есть наезд на пешехода больше не будет считаться простым столкновением двух людей. В этом случае, по словам Холодова, пострадавший будет вправе требовать возмещения вреда здоровью.

И, конечно, как и любой водитель, тот, кто управляет электросамокатом, в обязательном порядке должен быть трезвым. «Если речь идет о технике мощности велосипеда, то за управление в пьяном виде может назначаться штраф, а за более мощный гаджет могут и прав лишить», — добавил Александр Холодов.

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По материалам: pnp.ru

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