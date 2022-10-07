. Холодов заявил, что водитель электросамоката должен быть трезвым

Поскольку средства индивидуальной мобильности (СИМ) официально признали транспортом, то тот, кто ими управляет, становится водителем и на него распространяются требования ПДД, в том числе о том, чтобы быть трезвым за рулем. Об этом «Парламентской газете» сказал член Общественной палаты РФ Александр Холодов, комментируя принятые Правительством изменения в ПДД.

При разработке постановления о внесении изменений в ПДД кабмин во многом руководствовался предложениями Общественной палаты, но принял их в более мягком виде, рассказал эксперт.

«Мы предлагали сделать 16 лет минимальным возрастом, когда электросамокатчик может двигаться по обочинам дорог, но Минтранс решил, что можно уже с 14, — отметил член ОП. — Правильно, что в качестве основных параметров СИМ приняты его масса и скорость, поскольку не мощность убивает человека при столкновении, а скорость, помноженная на массу. Очевидно, что дорожные инспекторы не будут стоять с радарами и весами, но если кикшеринговая компания нарушит требования и сдаст в прокат более тяжелую и скоростную технику, ей может грозить уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Водители СИМ в случае аварии будут нести ответственность как при настоящем ДТП, то есть наезд на пешехода больше не будет считаться простым столкновением двух людей. В этом случае, по словам Холодова, пострадавший будет вправе требовать возмещения вреда здоровью.

И, конечно, как и любой водитель, тот, кто управляет электросамокатом, в обязательном порядке должен быть трезвым. «Если речь идет о технике мощности велосипеда, то за управление в пьяном виде может назначаться штраф, а за более мощный гаджет могут и прав лишить», — добавил Александр Холодов.