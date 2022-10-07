. Ядерное оружие оказалось неспособным решить конфликты

Вадим Карасев

Стефанович заявил Lenta.ru об открытии новых проблем при применении ядерного оружия

Никто в мире не осознает, насколько разрушительным является ядерное оружие. В рамках проекта «Ленты.ру» «Неизвестное будущее» сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что речь даже не о заражении местности, лучевой болезни и других долгосрочных последствиях, а банально о всеразрушающей ударной волне и испепеляющем тепловом излучении.

«Когда кто-то говорит о том, что ядерное оружие решит все наши проблемы, надо четко понимать: не решит, а только откроет дорогу к новым проблемам», — сказал собеседник издания.

Ядерное оружие нельзя сравнивать с вооружением, применяемым в конфликтах. Данное оружие стало восприниматься как мощное, уточнил он.

«В условиях боевого применения ядерного оружия толком невозможно ничего планировать. Не говоря уже о колоссальных человеческих потерях, значительно страдает вся инфраструктура. Возникают проблемы со связью и коммуникациями, нарушается снабжение армии, в результате надо сильно постараться, чтобы сохранить собственные войска в такой войне», — добавил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что применение ядерного оружия может закончиться «Армагеддоном» для всего мира. По словам Байдена, мир столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году. Он уточнил, что это возможно в случае, если ситуация «действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается» на данный момент.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!"», — заявил он.

Полное интервью сотрудника ИМЭМО РАН и сооснователя проекта «Ватфор» Дмитрия Стефановича доступно по ссылке.

