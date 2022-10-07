. Яна Поплавская готова идти на войну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Яна Поплавская готова идти на войну

Яна Поплавская готова идти на войну
Актриса Яна Поплавская рассказала о призыве на военную службу. Артистка в новом интервью рассказала о том, пришла ли кому-то из членов её семьи повестка в военкомат. Как выяснилось, все мужчины в семье звезды советского фильма «Про красную шапочку» имеют отсрочку от частичной мобилизации, но готовы к любому сценарию развития ситуации. Поплавская рассказала, что ни её гражданский муж Евгений Яковлев, ни сыновья Клим и Никита не имеют опыт военной службы. Наследники были признаны «ограничено годными», поэтому в армии не служили, а любимый артистки работает на телевидении и имеет бронь. Несмотря на это, никто из них в будущем не собирается уклоняться от несения службы.
55-летняя актриса объявила, что в случае получения повестки на фронт отправится не только мужская часть семьи, но и она сама. Поплавская считает своим долгом поддержать близких. Брать в руки автомат она не готова, а вот заботиться о раненых могла бы. Яна предполагает, что ей было бы проще работать в военном госпитале и приносить реальную помощь, чем сидеть одной дома и ждать новостей. «Просто уйду вместе с ними. Я поеду работать в любой из госпиталей, чтобы ухаживать за ранеными солдатами. Это тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья. Я не смогу просто оставаться дома», — сказала Поплавская на съемках шоу «Алена, блин!» Такую же решительную позицию заняли многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Поехать на передовую готовы Михаил Пореченков, Тимати, братья Запашные и муж Наташи Королевой. Накануне в этот список попал теряющий из-за болезни слух Борис Корчевников, который готов оказывать военным не только гуманитарную помощь.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

Последние новости

"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских прав ради психического здоровья детей
"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных
Врач рассказал, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой
Врач рассказал, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой
Ученые приблизились к разрешению главной проблемы крионики
Ученые приблизились к разрешению главной проблемы крионики
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей
Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей
Анастасия Волочкова высказалась о нелегкой доле Анны Нетребко
Анастасия Волочкова высказалась о нелегкой доле Анны Нетребко
Яна Поплавская готова идти на войну
Яна Поплавская готова идти на войну
Гомосексуалиста Максима Галкина требуют лишить родительских прав
Гомосексуалиста Максима Галкина требуют лишить родительских прав
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу

Еще по теме

Яна Поплавская переживает новые романтические отношения с молодым человеком
Яна Поплавская высказалась об уехавших звездах
Яна Поплавская переживает из-за падчерицы
Яна Поплавская рассказала о смертельном наказании убийцы Дугиной