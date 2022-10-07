. Яна Поплавская готова идти на войну

Актриса Яна Поплавская рассказала о призыве на военную службу. Артистка в новом интервью рассказала о том, пришла ли кому-то из членов её семьи повестка в военкомат. Как выяснилось, все мужчины в семье звезды советского фильма «Про красную шапочку» имеют отсрочку от частичной мобилизации, но готовы к любому сценарию развития ситуации. Поплавская рассказала, что ни её гражданский муж Евгений Яковлев, ни сыновья Клим и Никита не имеют опыт военной службы. Наследники были признаны «ограничено годными», поэтому в армии не служили, а любимый артистки работает на телевидении и имеет бронь. Несмотря на это, никто из них в будущем не собирается уклоняться от несения службы.55-летняя актриса объявила, что в случае получения повестки на фронт отправится не только мужская часть семьи, но и она сама. Поплавская считает своим долгом поддержать близких. Брать в руки автомат она не готова, а вот заботиться о раненых могла бы. Яна предполагает, что ей было бы проще работать в военном госпитале и приносить реальную помощь, чем сидеть одной дома и ждать новостей. «Просто уйду вместе с ними. Я поеду работать в любой из госпиталей, чтобы ухаживать за ранеными солдатами. Это тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья. Я не смогу просто оставаться дома», — сказала Поплавская на съемках шоу «Алена, блин!» Такую же решительную позицию заняли многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Поехать на передовую готовы Михаил Пореченков, Тимати, братья Запашные и муж Наташи Королевой. Накануне в этот список попал теряющий из-за болезни слух Борис Корчевников, который готов оказывать военным не только гуманитарную помощь.