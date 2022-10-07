. Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организаций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организаций

Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организаций

Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организацийПравительство Японии ввело санкции против девяти организаций и 80 индивидуальных лицСюжетСанкции против России:

Правительство Японии ввело санкции против девяти российских организаций и 80 индивидуальных лиц из-за референдумов и включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС

Ограничения, в частности, затронули родственников главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны России Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра страны Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и бывшей спортсменки Алины Кабаевой. Санкции также были наложены на членов семьи главы Росгвардии Виктора Золотова, а также на постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, президент мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова, на лавного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян.

В обновленный документ внесены 58 россиян и 9 организаций из России, а также еще 23 человека, которые имеют отношение к новым субъектам РФ. В отношении них будут применяться ограничительные меры, такие как заморозка активов.

В сентябре власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Под запретом оказался экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Новые санкции распространяются на 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Решение о покупке Activision со стороны Microsoft в США могут принять уже в ноябре
Решение о покупке Activision со стороны Microsoft в США могут принять
Самая белая краска в мире скоро поможет охлаждать самолеты и космические корабли
Самая белая краска в мире скоро поможет охлаждать самолеты и
В Москве впервые пройдет крупный фестиваль керамики Ceramania+
В Москве впервые пройдет крупный фестиваль керамики Ceramania+
Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организаций
Япония ввела санкции против 80 россиян и девяти организаций
Какого числа будет Покровская родительская суббота в 2022 году
Какого числа будет Покровская родительская суббота в 2022 году
4 главных секрета счастья для Водолеев
4 главных секрета счастья для Водолеев
Ядерное оружие оказалось неспособным решить конфликты
Ядерное оружие оказалось неспособным решить конфликты
Участниками третьего сезона "Лиги Лекторов" хотят стать свыше 9 тысяч человек
Участниками третьего сезона "Лиги Лекторов" хотят стать
Стало известно о способах британцев сократить расходы на электроэнергию
Стало известно о способах британцев сократить расходы на
Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию неожиданно выпустили на Xbox
Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию неожиданно выпустили на Xbox
Волшебная лопата, которой почему-то надо работать втроем
Волшебная лопата, которой почему-то надо работать втроем
Для чего необходима лицензия на реставрацию от Минкультуры и как ее получить
Для чего необходима лицензия на реставрацию от Минкультуры и как ее

Топ на сегодня

Описаны последствия отказа мира от ядерного оружия
Описаны последствия отказа мира от ядерного оружия
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Ребята так и не поняли, что это у них за вид спорта
Ребята так и не поняли, что это у них за вид спорта
Приметы расскажут, к чему надеть одежду задом наперед
Приметы расскажут, к чему надеть одежду задом наперед
Уехавший из России комик словами «дело непростое» описал эмиграцию
Уехавший из России комик словами «дело непростое» описал эмиграцию

Еще по теме

Евросоюз пообещал усиливать санкции против России
Швейцария готова ввести санкции против России из-за референдумов
США ввели санкции против Кадырова
МИД Канады призвал ужесточить санкции против России