Вадим Карасев

Правительство Японии ввело санкции против девяти организаций и 80 индивидуальных лицСюжетСанкции против России:

Правительство Японии ввело санкции против девяти российских организаций и 80 индивидуальных лиц из-за референдумов и включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС

Ограничения, в частности, затронули родственников главы Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны России Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, премьер-министра страны Михаила Мишустина, заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева и бывшей спортсменки Алины Кабаевой. Санкции также были наложены на членов семьи главы Росгвардии Виктора Золотова, а также на постоянного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку, президент мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова, на лавного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян.

В обновленный документ внесены 58 россиян и 9 организаций из России, а также еще 23 человека, которые имеют отношение к новым субъектам РФ. В отношении них будут применяться ограничительные меры, такие как заморозка активов.

В сентябре власти Японии утвердили новый пакет санкций против России. Под запретом оказался экспорт в Россию товаров, связанных с химоружием. Новые санкции распространяются на 21 организацию, связанную с оборонной промышленностью.