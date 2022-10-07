. Как выглядели участницы конкурса красоты «Мисс Россия» с 1930 по 1939 год (10 фото)

Вадим Карасев

Первый конкурс «Мисс Россия» был организован при содействии французского журналиста Мориса де Валеффа. Чтобы найти девушек он приехал к главреду эмигратского журнала «Иллюстрированная Россия», где впервые напечатали объявление о наборе конкурсанток на конкурс красоты."В 1930 году первой победительницей конкурса стала 18-летняя Ирина Вентцель, уроженка Ессентуков, проживающая в Париже. В дальнейшем в конкурсе «Мисс Россия» побеждали Марина Шаляпина (дочь Ф.Шаляпина), Нина Пол, Татьяна Маслова (впоследствии — самая красивая женщина на конкурсе "Мисс Европа"), Екатерина Антонова, Ариадна Гедеонова, Ирина Ильина, Евгения Дашкевич. Последний конкурс Мисс Россия в Париже прошел в 1939 году, а победителем стала Ирина Бородулина. Вторая мировая война началась в сентябре этого года, положив конец всем конкурсам красоты", - сообщает MAXIM.