. Какого числа будет Покровская родительская суббота в 2022 году

Родительские субботы являются очень важными для православных христиан. Одной из них в 2022 году будет Покровская. Это день поминовения усопших, однако он не относится ко Вселенским Родительским субботам, поэтому отмечается не во всех православных храмах.

Когда будет Покровская Родительская суббота в 2022 году

Родительская суббота отмечается за несколько дней до Покрова, 14 октября. В текущем году поминальный день выпадает на 8 число.

Отмечать его начали с 1952 года. В то время по приказу Ивана Грозного архиепископу казанскому было велено чтить память воинов, не жалея живота своего.





Этот момент был решающим для российской истории, ведь произошло полное поглощение казанского ханства русским царством. Сама осада была по счету пятой начиная с 1487 года. Для того чтобы организовать штурм, русские полководцы применили последние достижения той эпохи и учли опыт своих предыдущих поражений.

Тех, кто не смог дожить до окончания военных действий, похоронили недалеко от Казанского кремля. Сегодня там установлен памятник в честь Нерукотворного Образа Мессии.

Стоит отметить, что спустя 40 лет после приказа Ивана Грозного Покровская родительская суббота была поддержана и церковью. С того времени покойных принято поминать каждый год перед Покровом.

Что делают в Родительскую субботу православные христиане





Как и во все остальные Родительские субботы, перед Покровом стоит сходить в храм и помолиться за упокоение душ своих покойных родственников. Если человек по состоянию здоровья не может сам отправиться в церковь, он должен прочесть молитву дома.

Часто в пятницу передают в церковь записки об упокоении, для того чтобы по покойникам отслужили панихиду. После молитвы принято отправляться на кладбище, чтобы прибрать на местах захоронения. Кроме того, можно провести профилактические работы с оградкой и памятником.

Поминальный день заканчивается обедом за упокоение. Такой обычай похож на языческий и не отождествляется с православным праздником. В соответствии с православными традициями, еда должна быть скромной.

Все, кто во время обеда находится за столом, должны думать о покойных родственниках и близких, молиться за них. Так как суббота является родительской, за одним столом принято собирать всю семью.

Покровская родительская суббота в 2022 году: что нельзя делать





Учитывая тот факт, что эта суббота является поминальным днем, она имеет некоторые запреты. В этот день нельзя:

поминать некрещенных и тех, кто покончил жизнь самоубийством;

поминать преступников;

оставаться дома в одиночестве;

говорить плохо о покойниках;

нагружать себя физической работой;

печалиться, горевать, плакать о покойнике;

ругаться и скандалить с близкими людьми, проявляя агрессию и злость.

Стоит отметить, что суббота считается днем покоя, поэтому отлично подходит для моления об упокоении мертвых. Родительской она называется потому, что верующие христиане, прежде всего, вспоминают о самых близких людях – своих родителях.

В народе до сих пор есть традиция устраивать поминальные обеды прямо на кладбище, а потом продолжать поминать родственников дома. На могилках оставляют сладости и напитки, чтобы покойники имели возможность поесть вместе с живыми. После Покровской субботы на Руси обычно уже не ходили на кладбище до самой весны.

В соответствии со старой народной приметой, считалось, что чем вкуснее будет еда в поминальную субботу, тем веселее будет покойникам. Сейчас такие традиции постепенно уходят в прошлое. Церковь не одобряет обеды на кладбище и распитие там спиртных напитков. Поминальный обед лучше устроить дома, в кругу семьи. Особенно это актуально сейчас, когда в мире свирепствует коронавирусная пандемия.