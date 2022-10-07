. Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем
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Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем

Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своем поздравлении он указал на усиление взаимной поддержки двух стран, а также выразил удовлетворение развитием сотрудничества России и Северной Кореи. Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру здоровья, счастья и успехов в работе, а также отметил, что рассчитывает на то, что его личные дружеские отношения с Владимиром Путиным помогут укрепить дружбу между странами.

7 октября российский президент отмечает юбилей, Владимиру Путину исполняется 70 лет.  С днем рождения главу государства поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин, разместив соответствующую публикацию в своем Telagram-канале.

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По материалам: pnp.ru

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