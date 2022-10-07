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Китай осудил Запад за нарушения прав человека

Китай осудил Запад за нарушения прав человекаМИД Китая призвал СПЧ ООН привлечь внимание к нарушениям прав человека со стороны Запада

Совет по правам человека (СПЧ) ООН должен привлечь внимание мировой общественности на нарушения прав человека со стороны Запада, в особенности — со стороны США и Великобритании. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Китая, опубликованном на сайте ведомства.

«На что СПЧ действительно должен обратить внимание и что должен обсудить, так это серьезные нарушения прав человека, включая системный расизм и расовую дискриминацию, нарушения прав беженцев и иммигрантов, широко распространенное насилие с применением огнестрельного оружия, чрезмерное применение мер принуждения, военные операции за границей, в ходе которых было убито и ранено большое количество невинных людей», — говорится в тексте.

Китай осудил Запад за попытки политических манипуляций и призвал вернуться на путь диалога и сотрудничества между всеми государствами для защиты прав человека.

Ранее постоянное представительство России при СПЧ ООН в Женеве заявило, что группа из 11 стран выступила с совместным заявлением, в котором осудила русофобию в некоторых государствах. Государства выразили обеспокоенность «беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации», которую в последнее время развязали власти ряда стран в отношении русских и русскоговорящих людей.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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