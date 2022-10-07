. Косачев обвинил Запад в саботаже на парламентском саммите G20
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Косачев обвинил Запад в саботаже на парламентском саммите G20

Косачев обвинил Запад в саботаже на парламентском саммите G20

Страны Запада устроили саботаж на парламентском саммите G20 в Индонезии, отказавшись подписывать итоговый документ из-за того, что туда не вошел пункт об осуждении действий России на Украине. Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, посетивший саммит в составе российской делегации.

Сенатор рассказал, что США, Великобритания и Евросоюз попытались включить в итоговую декларацию саммита «Большой двадцатки» G20 пункт с осуждением действий России на Украине, превратив его в «приговор России», однако единомышленники Москвы, в том числе Китай, Индия и Индонезия отвергнули это предложение. В целом же проет декларации получился «содержательным, со многими новыми идеями по сотрудничеству в сфере экономической, энергетический и экологической безопасности», подчеркнул сенатор, но принять документ не удалось.

«Но так как там не оказалось осуждения нашей страны, западники документ просто взяли и заблокировали (в таких случаях требуется консенсус). Не ради глобальных проблем они ехали в Джакарту, как выяснилось, а только ради себя, любимых», — отметил Косачев.

По словам сенатора, несмотря на «саботаж Запада», саммит в Индонезии оказался «очень важным и своевременным». «Это модель, прямо альтернативная однополярному мироустройству. Необходимость договариваться на равных, с учетом интересов всех и каждого, начинает-таки обретать императивную почву. И это главный итог последних очень трудных для всего человечества лет и, особенно, месяцев», — написал Косачев.

Российская делегация во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко 5-7 октября приняла участие в саммите спикеров парламентов стран G20 в Индонезии. В состав делегации также вошли Константин Косачев, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом представителей регионов Индонезии Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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По материалам: pnp.ru

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