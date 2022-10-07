. Ксения Собчак отправилась в командировку в норковых тапках

Журналистка Ксения Собчак показала, в каком стильном образе летает на очередное интервью. В социальных сетях появилась новая фотография Ксении Собчак из аэропорта. Блондинка с большим чемоданом и дорожной сумкой позирует фотографу. Чтобы избежать нападок будто бы Собчак внезапно умотала за бугор, ведущая сразу поделилась — она отправилась в рабочую командировку на четыре дня на съемки нового интервью. Светская львица показала в микроблоге наряд, в котором она отправляется в очередную рабочую поездку. Ксения Собчак облачилась в топ, поверх которого набросила жакет. Образ звезда дополнила джинсами с принтом в виде иконы и норковыми тапками.«Полетела за следующим интервью. Угадаете, с кем? Лайфхак сумасшедшего путешественника: если едешь в аэропорт после педикюра, то норковые тапки — лучшее решение для высыхания лака прямо в полете. Новые джинсы с иконкой тоже очень кстати, когда летишь на необслуживаемых теперь боингах «Аэрофлота». Пиджак — чисто для красоты и потому что сделано в России, а я очень поддерживаю и горжусь марками, работающими в России», — поделилась Ксения Собчак под фото. Напомним, Ксения Собчак недавно жаловалась, что ее отъезды из Москвы всегда провоцируют ненужный ажиотаж и обвинения в том, что она покидает страну. Тогда как, ездит Собчак, по ее словам, только в командировки или в отпуск.