. Ксения Собчак высмеяла ревущего Бориса Корчевникова

Ведущая и журналистка Ксения Собчак считает, что Корчевникова надо отправить на фронт. Борис Корчевников разрыдался в эфире, говоря о патриотизме и глядя на ребят, которые отправились по мобилизации на рубежи Родины. В слезах он сказал, что уклонисты почти не люди, поскольку невозможно быть равнодушным, осознавая, что за твою Родину гибнет кто-то другой.Ксения Собчак подняла на смех телеведущего, который много лет сражается с тяжелым недугом и даже частично оглох. Вместе с тем он помогает нуждающимся, как может: собирает материальную помощь, приютил в собственном доме беженца из Бучи. «Мобилизовался ли Борис Корчевников после этого эфира, где он расплакался от обиды за Родину? Нет, остался дома в Москве в окружении икон. <…> Борис Корчевников, подайте пример, возьмите Певцова в его дорогом костюме и в окопы, в окопы», — посоветовала Ксения Собчак тяжелобольному Борису Корчевникову.