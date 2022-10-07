. Кто родился 7 октября

Владимир Владимирович Путин (70 лет), Президент Российской Федерации. После окончания Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) был направлен на работу в органы государственной безопасности. Пять лет проработал в ГДР. После возвращения из Германии занял должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам.

В начале 1990-х годов работал в мэрии г. Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по внешним связям, был первым заместителем председателя правительства города.

В 1996 году перешёл на работу в Администрацию Президента РФ, занимал должности заместителя Управляющего делами Президента, заместителя руководителя Администрации — начальника Главного контрольного управления Президента РФ, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ.

В июле 1998 года был назначен директором Федеральной службы безопасности РФ. 16 августа 1999 года Владимир Путин был утверждён в должности премьер-министра.

31 декабря 1999 года Президент РФ Борис Ельцин объявил о своей отставке и возложил исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина. 26 марта 2000 года он одержал победу на выборах Президента РФ. 14 марта 2004 года был избран на второй срок. В 2008—2012 годах занимал пост председателя Правительства РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран Президентом РФ. За него проголосовали 63,6% избирателей. 18 марта 2018 года был переизбран на пост главы государства, получив 76,69% голосов избирателей.

Андрей Алексеевич Хапочкин (55 лет), сенатор РФ от Сахалинской области. Работал в ГТРК «Сахалин», в телекомпании АСТВ. Возглавлял пресс-центр администрации Сахалинской области.

Неоднократно избирался депутатом Сахалинской областной думы. В 2017-2022 годах занимал пост председателя регионального парламента.

С 6 октября 2022 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Сахалинской области.