. Кухня в классическом стиле: преимущества и особенности

Вадим Карасев

Люди привыкли к тому, что на всех модных показах неизменно присутствует классика — дизайнеры одежды знают, что это беспроигрышный вариант. Какими бы ни были модные тенденции, классическая одежда всегда в моде, она актуальна и востребована. Но оказывается, все вышесказанное в полной мере относится и к мебели.

Многие люди желают купить классическую кухню в компании DELTA, на что имеется много причин. Приобретая товар в надежной, проверенной временем фирме, можно не сомневаться в его качестве.

Классический стиль остается в тренде

Кухня, выполненная в классическом стиле, всегда остается современной и актуальной, несмотря на то, что на рынке много предложений в стиле авангард, хай-тек или эклектика. Но количество поклонников классического стиля год от года только растет. Выбирая такую кухню, человек может быть уверен, что она будет выглядеть стильно, модно, современно не только теперь, но и спустя несколько лет. Классический стиль выбирают те, кто вычурности и яркости предпочитают комфорт, спокойствие, уравновешенность, стабильность. Строгая вертикальная геометрия, качественные, преимущественно натуральные материалы, теплые тона — вот то, что делает кухню в классическом стиле удобной и красивой, эффектной и стильной.

Два направления современного классического стиля

Классический стиль при всей неизменности критериев все же претерпевает некоторые изменения, продиктованные появлением новых материалов, внедрением современных технологий. Одно из направлений классического стиля отличается минимальной декоративностью: строгость, четкость линий, симметрия, минимум декора. Другое направление отличается эффектным и роскошным внешним видом, презентабельностью. Но и в том, и в другом случае классический стиль требует полного подчинения всего интерьера: никаких лишних деталей, все объединено одной идеей.

Детали интерьера

Кухни в классическом стиле нередко изготавливаются из натурального дерева и шпона, оформление интерьера должно гармонично сочетаться с мебелью. Этому требованию соответствуют и выполненные из натурального камня (мрамор, гранит) столешницы, рабочие поверхности. Бронзовая или латунная фурнитура отлично вписывается в общую идею, создает завершенность. Изысканность и оригинальность придают всей композиции витражи из наборного стекла, а еще светильники с небольшими витражными вкраплениями. Различная бытовая техника, без которой немыслима современная кухня, должна быть либо встроена в гарнитур, либо стилизована. Но стилизация должна быть безукоризненной.



