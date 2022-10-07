Лариса Долина в гневе обрушилась на поклонников
Сегодня, 16:00
Певица Лариса Долина не выдержала критики в свой адрес. Артистка обычно держится выше тех, кто пишет ей гадости в Сети, но даже её терпение не безгранично. Народная артистка решила поставить на место потерявших чувство меры хейтеров. Она опубликовала в Сети обращение к своим недоброжелателям, назвав их «убогими». 67-летняя певица резко отреагировала на недавнюю критику своего внешнего вида. Долина опубликовала фото, на котором позирует в коротких шортах. Стоит отметить, что артистка находится в прекрасной форме и в молодежных образах выглядит вполне достойно. Однако ей всё равно указали на то, что женщина на пенсии должна одеваться скромнее.
«До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы все живёте в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели», — ругается Долина. Она попросила всех недовольных высказывать своё мнение в другом месте, а для начала посмотреть на себя в зеркало. «Может, с вами что-то не так?» — пишет Лариса Александровна. Певицу в этом скандале поддержала Лариса Гузеева, которая тоже часто сталкивается с необоснованной критикой в свой адрес. Напомним, что Алла Пугачева на прошлой неделе тоже поругалась с хейтерами. Только в её случае всё может закончиться реальными проблемами. Высказывание сбежавшей в Израиль Примадонны про «рабов» проверят в прокуратуре на наличие признаков разжигания вражды.
По материалам: z-aya