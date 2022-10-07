. Лариса Долина в гневе обрушилась на поклонников

Певица Лариса Долина не выдержала критики в свой адрес. Артистка обычно держится выше тех, кто пишет ей гадости в Сети, но даже её терпение не безгранично. Народная артистка решила поставить на место потерявших чувство меры хейтеров. Она опубликовала в Сети обращение к своим недоброжелателям, назвав их «убогими». 67-летняя певица резко отреагировала на недавнюю критику своего внешнего вида. Долина опубликовала фото, на котором позирует в коротких шортах. Стоит отметить, что артистка находится в прекрасной форме и в молодежных образах выглядит вполне достойно. Однако ей всё равно указали на то, что женщина на пенсии должна одеваться скромнее.«До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы все живёте в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели», — ругается Долина. Она попросила всех недовольных высказывать своё мнение в другом месте, а для начала посмотреть на себя в зеркало. «Может, с вами что-то не так?» — пишет Лариса Александровна. Певицу в этом скандале поддержала Лариса Гузеева, которая тоже часто сталкивается с необоснованной критикой в свой адрес. Напомним, что Алла Пугачева на прошлой неделе тоже поругалась с хейтерами. Только в её случае всё может закончиться реальными проблемами. Высказывание сбежавшей в Израиль Примадонны про «рабов» проверят в прокуратуре на наличие признаков разжигания вражды.