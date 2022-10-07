. Лера Кудрявцева борется с паникой и стрессом

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, как борется с происходящей ситуацией. Популярная телеведущая разместила в микроблоге пост, полный страха и опасений за будущее. Лера Кудрявцева призналась, что из-за событий в мире у нее обострилось чувство тревоги. Звезда уверена, что подобные неприятные эмоции испытывает сегодня большая часть людей. «Стресс, паника, неизвестность — тяжелый коктейль, но нам с вами предстоит, зажмурившись, выпить его до дна», — написала Лера Кудрявцева.Она рассказала, что помочь в такой ситуации себе можно, почаще общаясь с людьми, близкими по духу, занявшись благотворительностью и поддержкой тех, кто в ней нуждается. «Многие замыкаются и теряют связь с внешним миром, многие ведут себя так, как будто ничего не произошло. Произошло! Страшно! За всех! Не впадайте в ненависть только, молю», — добавила Лера Кудрявцева.