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Лидеры стран ЕС решили продолжать поддержку Украины

Лидеры стран ЕС решили продолжать поддержку УкраиныЛидеры 27 стран ЕС продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите в Праге решили продолжить оказывать Украине военную и финансовую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал условие дипломатического решения украинского конфликта. По его словам, политический блок усилит поддержку Киева, однако в то же время готов добиваться дипломатического решения, если позволят обстоятельства.

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По материалам: lenta.ru

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