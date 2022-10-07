Лидеры стран ЕС решили продолжать поддержку Украины
Сегодня, 14:54 Вадим Карасев
Лидеры 27 стран ЕС продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь
Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите в Праге решили продолжить оказывать Украине военную и финансовую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал условие дипломатического решения украинского конфликта. По его словам, политический блок усилит поддержку Киева, однако в то же время готов добиваться дипломатического решения, если позволят обстоятельства.
По материалам: lenta.ru