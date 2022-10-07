. Лидеры стран ЕС решили продолжать поддержку Украины

Вадим Карасев

Лидеры 27 стран ЕС продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза на саммите в Праге решили продолжить оказывать Украине военную и финансовую помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал условие дипломатического решения украинского конфликта. По его словам, политический блок усилит поддержку Киева, однако в то же время готов добиваться дипломатического решения, если позволят обстоятельства.