. «Любовь это»: фотопроект, с юмором рассказывающий о том, что же такое семейная жизнь на самом деле
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«Любовь это»: фотопроект, с юмором рассказывающий о том, что же такое семейная жизнь на самом деле

«Любовь это»: фотопроект, с юмором рассказывающий о том, что же такое семейная жизнь на самом деле

Все мы знаем, что супружеская жизнь это не про звезду с неба и весь мир у ног. Вернее, не только про это! Брак — это новая грань любви двух человек, где и кофе в постель, и туалетную бумагу подать нуждающемуся стоят примерно в одной нише. Всё это про любовь и заботу! Именно о реальной, не киношной семейной жизни и рассказывает фотопроект «Любовь — это», созданный российской ювелирной мастерской Ringstudio.

Семейная медитация

А в слив лучше вообще не заглядывать

Видно же, что очень старался!

Иииииии опасный момент!

Главное заранее решить кто будет мыть пол. И потолок

Кстати, а вы знали, что можно починить любое кольцо, даже если кажется, что ничего не поможет? Вот тут один ювелир показывает, что это вполне возможно.

Не стой под стрелой

Зубную пасту в эту же категорию

И узнать, что это не важно, потому что вы любите друг друга

Когда шальная императрица переоценила свои силы

Но на всякий случай иметь в морозилке пельмешки

Ну а если вы ещё только планируете сделать предложение своей второй половинке, то вот вам пост для вдохновения! 🙂

Ох уж эта выборочная память

Потому что у него вкуснее!

Жена, 37,2! Зови священника!

Почувствуй себя Ларой Крофт

А вот тут можно применить маленький шантаж

Вообще, ребята из Ringstudio весьма креативно подходят не только к созданию украшений, но и к своим фотопроектам. Об одном из них мы уже как-то рассказывали — очень классный!

# Интересное
По материалам: twizz

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