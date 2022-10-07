. Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
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Лунный день сегодня 7 октября 2022 года

Лунный день сегодня 7 октября 2022 года

Узнать о том, в каком настроении будет Луна, а также провести день удачно помогут рекомендации, отраженные в лунном календаре Советы астрологов помогут избежать непредвиденных ситуаций и выполнить важные дела в срок.


Сегодня положение Луны будет не самым благоприятным, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют избегать конфликтов и следить за настроением. Повышенная чувствительность может сыграть злую шутку, если все пропускать через сердце и остро реагировать на безобидные комментарии. Не стоит сегодня строить иллюзий, которые способны разбить сердце, если желаемое не осуществится.

Фаза Луны: рост Луны продолжается и в 12 лунные сутки она будет в созвездии Рыб. В пятницу астрологи рекомендуют меньше времени проводить среди большого количества людей и по возможности ограничить контакты с теми, кто способен на агрессивные выпады. Не стоит в этот день заниматься тяжелой умственной работой из-за риска допустить досадные ошибки или зайти в тупик из-за невнимательности.

Магнитные бури 7 октября: сегодня магнитных бурь не зафиксировано. Солнце находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня


отсутствие спешки;
практики медитации;
уединение;
путешествия;
творчество.

Что отпугнет успех в этот день


конфликты;
незапланированные траты;
потакание иллюзиям;
рискованные дела;
невыполненные обещания.

Домашние дела по лунному календарю


Сегодня астрологи рекомендуют не загружать себя домашними делами, а посвятить свободное время медитациям и творчеству. Сегодня лучше всего прислушаться к своему сердцу и провести время в свое удовольствие: уняться любимым хобби, отправиться в запланированное путешествие или провести вечер за просмотром фильма. Обходить стороной стоит шумные компании, чтобы избежать конфликтов из-за повышенной чувствительности и раздражительности.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

В пятницу сохранить внутреннее равновесие и не поддаться на соблазн совершить рискованный поступок помогут водные оттенки. Бирюзовый, синий, голубой и стальной серый помогут зять под контроль эмоции и без труда принять верные решения. Обрести гармонию помогут и природные узоры без острых углов. Дополнят образ украшения из серебра, а талисманами выступят хризолит и аксинит.

Финансы и работа в 12 лунный день

Пятница — не лучший день для новых начинаний. Сегодня астрологи рекомендуют сосредоточиться на завершении текущих дел, а также посвятить время раскрытию своих талантов. Творчество сегодня поможет раскрыть свой потенциал и найти новые идеи, благодаря которым удастся привлечь финансовое благополучие. Отказаться астрологи рекомендуют от рискованных дел, работы в команде при условии отсутствия договоренностей. Финансовые траты 7 октября будут привлекать проблемы в том случае если поддаться на искушение и потратить накопления на ненужные вещи или довериться сомнительным фирмам.

Любовь и общение 7 октября

Под эгидой Луны в созвездии Рыб многие почувствуют необходимость в общении с близкими, однако астрологи рекомендуют соблюдать сторонись и стараться сдерживать эмоции. Влияние созвездия сказывается на настроении, делая многих и нас чрезвычайно чувствительными. Это значит, что сегодня не стоит поднимать сложных вопросов и резко высказываться в адрес оппонентов. Тем, кто хочет найти свою любовь, не стоит забывать о чувстве собственного достоинства и внимательно следить за поведением окружающих людей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня справиться с перепадами настроения помогут практики медитации, а также дыхательные упражнения. Умение держать себя в руках и не делать опрометчивых шагов сохранят отличное настроение и не дадут зайти в тупик. Для того, чтобы не подвело самочувствие, важно вовремя делать паузы на отдых, а также следить за питанием: осенью особенно важно употреблять продукты с достаточным количеством витаминов, чтобы избежать ослабления иммунитета и проблем с фигурой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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