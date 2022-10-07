. Львова-Белова анонсировала открытие центров дневного пребывания для детей-инвалидов
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Львова-Белова анонсировала открытие центров дневного пребывания для детей-инвалидов

Львова-Белова анонсировала открытие центров дневного пребывания для детей-инвалидов

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что со следующего года центры дневного пребывания для детей-инвалидов откроются в десяти пилотных регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Львова-Белова стала участницей XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, который прошел 4-5 октября в Пензе.


"Очень важный момент – создание центров дневного пребывания для детей с инвалидностью. Вместе с министерством труда и социальной защиты РФ будем отдельно прорабатывать эту тему на десяти пилотных регионах. Мы начнем со следующего года", – заявила детский омбудсмен.

Она отметила, что по итогам работы дискуссионных площадок съезда для региональных уполномоченных будет сформирована карта действий на следующий год, куда вошла и задача по созданию центров дневного пребывания. Первым регионом, который будет внедрять проект, станет Пензенская область.

Сеть центров дневного пребывания для детей с инвалидностью позволит родителям отдохнуть, а детям – социализироваться, обучиться бытовым навыкам, обрести хобби. Уполномоченный отметила, что процедура создания центров дневного пребывания должна быть проста и доступна для муниципалитетов.

Помимо центров дневного пребывания был поднят вопрос о необходимости распространения опыта сопровождаемого проживания.

"Важно, чтобы начали появляться дома сопровождаемого проживания там, где их нет. Видим довольно позитивную тенденцию по созданию и квартир, и домов сопровождаемого проживания. Нужно сейчас усилить эту позицию", – сказала Львова-Белова.

Еще один блок, работу по которому активизирует институт уполномоченных, – информирование родителей детей-инвалидов обо всех возможностях, которые есть для них в регионах. В ближайшее время создадут Координационный совет по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, который будет действовать на федеральном уровне под руководством Марии Львовой-Беловой.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил новизну представленных на съезде практик в области поддержки детей-инвалидов.


"Мы поняли, сколько много нового и потенциально нового возникло здесь на территории Пензенской области, что может быть реализовано на территории всей страны. Это крайне важно", – сказал он.

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По материалам: uposters.ru

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