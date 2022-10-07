. Мама, супруга, дочери. Любимые женщины Владимира Путина

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Кто же из представительниц прекрасного пола оказал наибольшее влияние на судьбу и характер Владимира Путина?

7 октября Владимиру Путину исполняется 70, но пока сложно сказать, появится ли у него время на празднование с учетом текущей политической обстановки. Как правило, глава государства не берет выходных и проводит этот день на работе. Лучшим способом отдыха Владимир Владимирович считает поездки на природу. Так, накануне 67-летия президенту удалось побывать в Сибири, собирая грибы с Сергеем Шойгу, а в 2014-м — взять полноценный отгул и отправиться в пешую прогулку по тайге.

Из-за насыщенного графика у президента почти не остается времени на личную жизнь. Однако всем известно, что у главы государства были и есть близкие для него люди: дочери, экс-супруга. Что же мы знаем о главных женщинах в судьбе Владимира Путина?

Мама

Колоссальное влияние на любого человека оказывает семья, ведь характер формируется с детства. Отец Владимира Владимировича был примером для подражания: он отважно защищал Родину во время Великой Отечественной войны и удостоился медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За оборону Ленинграда». Последнюю награду получила и мама Путина Мария Ивановна.

В женщине удивительным образом сочетались сила и мягкость. На ее долю выпало страшное испытание: смерть двоих сыновей — один скончался до начала войны, а второй не пережил блокаду из-за дифтерии. Мама Путина и сама едва не погибла в то тяжелое голодное время: муж чудом выходил ее.

Ужасы войны не сумели сломать Марию Ивановну, более того: она осталась отзывчивой, открытой, миролюбивой. Сам Владимир Владимирович не мог понять, почему в душе родительницы не зародилось чувство ненависти к врагу.

«Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый, — отмечал Путин. — И она говорила: «Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди, и тоже погибали на войне». Это поразительно. Мы воспитывались на советских книгах, фильмах. И ненавидели. А вот у нее этого почему-то совсем не было. И ее слова я очень хорошо запомнил: «Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт».

Мария Ивановна негативно относилась к любым проявлениям насилия, возможно, поэтому не одобряла решение сына заниматься дзюдо. Только после визита тренера женщина сменила гнев на милость: было очевидно, что наследник делает успехи, к тому же спорт прививает дисциплину и способствует укреплению здоровья.

С мамой связаны самые теплые воспоминания Владимира Владимировича о детстве. Хотя семья жила скромно, занимая одну комнату в квартире в Басковом переулке Ленинграда, это было счастливое время. «Щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные», — делился Путин.

Оба родителя главы государства умерли в конце 90-х. И хотя Владимир Владимирович редко говорил о семье и личных переживаниях, особое, трепетное отношение к маме проскальзывало в его речах. Однажды на пресс-конференции у президента спросили, что самое важное в его деятельности. «Главное в нашей работе — беречь мам», — коротко ответил Путин.

Жена Людмила

Романтические рассказы о работе разведчиков вдохновили Владимира Владимировича на службу в КГБ. Путин окончил Краснознаменный институт имени Андропова, где его подготовили к поездке в Германию. Однако перед отправлением произошло важное событие, перевернувшее жизнь будущего президента — встреча с Людмилой Шкребневой.

Девушка была стюардессой, а в Ленинград прилетела с подругой всего на три дня. Приятель позвонил Владимиру Владимировичу и пригласил его в театр на Аркадия Райкина с двумя новыми знакомыми.

«На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из девушек я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой», — вспоминал позднее Путин.

Людмила отмечала: во Владимире было нечто загадочное и притягательное. Уже спустя три месяца она почувствовала, что нашла своего человека. Однако влюбленные не спешили: предложение Путин сделал через три года после знакомства, в июле 1983-го.

«Я понял, что если не женюсь еще года два-три, то не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила ее искоренила», — подчеркивал Владимир Владимирович.

Дочери

В 1985-м у Владимира Путина родилась первая дочка. Людмила мечтала, что девочку назовут Наташей, но муж был непреклонен: имя наследница получила в честь его любимой мамы — Мария. Младшая дочь Катя появилась на свет в следующем году в Дрездене, куда Путин отправился по долгу службы.

Людмила Путина говорила, что супруг обожает дочек, и не все мужчины относятся к детям так трогательно, как он. Разумеется, когда в середине 90-х Путин переехал с семьей в столицу и начал политическую карьеру, времени на близких стало катастрофически не хватать. Проблема обострилась, когда Владимир Владимирович занял президентский пост.

«У меня напряженный рабочий график. Даже дочерей вижу один или два раза в месяц, и то еще нужно время подгадать», — сетовал политик.

Неприкосновенность частной жизни наследниц президента тщательно охранялась, поэтому информации о них крайне мало. Глава государства никогда не выходил с девушками в свет, ходят слухи, что они учились и работали под другими фамилиями. Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Лариса Вербицкая рассказывала, что обе дочери политика поступили в ее вуз. Мария колебалась между медицинским и биолого-почвенным факультетом и в итоге выбрала последний, а Екатерина отдала предпочтение факультету восточных языков со специализацией на японском.

«Дочери живут обычной жизнью, рядовой — хочу это подчеркнуть. И я этому очень рад, — подчеркнул политик во время пресс-конференции в «Останкино» в 2011-м. — Они у меня умные, воспитанные девушки, очень сдержанные, но с чувством собственного достоинства».

Родство с Путиным приписывают Катерине Тихоновой, занимающейся исследованием проблем искусственного интеллекта в МГУ, и крупному акционеру компании «Номеко» Марии Воронцовой, однако представители президента информацию не подтверждали. Что же сам Владимир Владимирович говорил о профессиональной деятельности дочерей?

«Они не занимаются политикой и крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — коротко отметил Путин в интервью Оливеру Стоуну.

Владимир Владимирович также сообщал, что дочери добились успеха в выбранных сферах деятельности, чувствуют себя востребованными в работе и очень честно и ответственно выполняют ее. Очевидно, благодаря положительному отношению к передовым открытиям в медицине одна из наследниц в августе прошлого года протестировала на себе вакцину от коронавируса. «После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим — и все», — заверил Путин.

Отношения с женой после развода

Отношения Владимира Владимировича с супругой начались и закончились в театре: в 2013-м, посетив в Кремлевском дворце балет «Эсмеральда», пара объявила о разводе. «Это так. Вся моя деятельность связана с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту в девять лет. Это общее решение», — заявил политик корреспонденту канала «Россия 24».

Жена присоединилась к словам Владимира Путина, отметив: их брак завершен в связи с тем, что они практически не видятся. «Владимир Владимирович погружен в работу, дети наши выросли, живут своей жизнью. И у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность, для меня сложны перелеты», — добавила Людмила Александровна.

В конце публичного заявления президент уточнил, что они с Людмилой навсегда останутся близкими друг другу людьми. Глава государства не лукавил: было очевидно, что это не просто слова. Словно в подтверждение, во время прямой линии в 2014-м он ответил на вопрос о появлении новой первой леди так: «Знаете что, мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, замуж надо выдать, а потом я уже и о себе подумаю!»

Разумеется, экс-супруги поддерживали общение и периодически виделись. «Нечасто, но встречаемся, — уточнял Путин. — У нас очень добрые отношения. Может быть, даже лучше, чем были раньше. Людмила Александровна своей жизнью довольна, у нее все хорошо. Я тоже доволен, у меня тоже все хорошо».

К слову, в 2016-м в СМИ появилась информация о том, что бывшая супруга президента вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Артура Очеретного. Официальных подтверждений не последовало, но спустя год в распоряжении «СтарХита» оказались

Политик всегда отмечал, что в России представительниц прекрасного пола воспринимают иначе, чем на Западе. «Думаю, это закономерно, ведь защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание, и отношение к женщинам в нашей стране особое: трогательное, душевное, искреннее», — сказал глава государства на Втором Евразийском женском форуме.

При этом президент подчеркивал, что девушки способны совмещать материнство и карьеру, хотя это и безумно сложно. «Вы, наши дорогие женщины — самые лучшие в мире, — говорил глава государства, поздравляя дам с 8 марта. — Беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких».

Занято ли сейчас сердце президента — неизвестно. Ходят слухи, что у главы государства есть избранница, но он не раскрывает карты и увиливает от ответа на подобные вопросы. Неужели яркий политик до сих пор свободен или не находит времени на личную жизнь? Жаль, ведь о таком завидном женихе мечтают миллионы женщин.