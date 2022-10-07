. Мама, супруга, дочери. Любимые женщины Владимира Путина
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Мама, супруга, дочери. Любимые женщины Владимира Путина

Мама, супруга, дочери. Любимые женщины Владимира Путина

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Кто же из представительниц прекрасного пола оказал наибольшее влияние на судьбу и характер Владимира Путина?

7 октября Владимиру Путину исполняется 70, но пока сложно сказать, появится ли у него время на празднование с учетом текущей политической обстановки. Как правило, глава государства не берет выходных и проводит этот день на работе. Лучшим способом отдыха Владимир Владимирович считает поездки на природу. Так, накануне 67-летия президенту удалось побывать в Сибири, собирая грибы с Сергеем Шойгу, а в 2014-м — взять полноценный отгул и отправиться в пешую прогулку по тайге.

Из-за насыщенного графика у президента почти не остается времени на личную жизнь. Однако всем известно, что у главы государства были и есть близкие для него люди: дочери, экс-супруга. Что же мы знаем о главных женщинах в судьбе Владимира Путина?

Мама

Колоссальное влияние на любого человека оказывает семья, ведь характер формируется с детства. Отец Владимира Владимировича был примером для подражания: он отважно защищал Родину во время Великой Отечественной войны и удостоился медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За оборону Ленинграда». Последнюю награду получила и мама Путина Мария Ивановна.

В женщине удивительным образом сочетались сила и мягкость. На ее долю выпало страшное испытание: смерть двоих сыновей — один скончался до начала войны, а второй не пережил блокаду из-за дифтерии. Мама Путина и сама едва не погибла в то тяжелое голодное время: муж чудом выходил ее.

Ужасы войны не сумели сломать Марию Ивановну, более того: она осталась отзывчивой, открытой, миролюбивой. Сам Владимир Владимирович не мог понять, почему в душе родительницы не зародилось чувство ненависти к врагу.

«Мама вообще была у меня человек очень мягкий, добрый, — отмечал Путин. — И она говорила: «Ну какая к этим солдатам может быть ненависть? Они простые люди, и тоже погибали на войне». Это поразительно. Мы воспитывались на советских книгах, фильмах. И ненавидели. А вот у нее этого почему-то совсем не было. И ее слова я очень хорошо запомнил: «Ну что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт».

Мария Ивановна негативно относилась к любым проявлениям насилия, возможно, поэтому не одобряла решение сына заниматься дзюдо. Только после визита тренера женщина сменила гнев на милость: было очевидно, что наследник делает успехи, к тому же спорт прививает дисциплину и способствует укреплению здоровья.

С мамой связаны самые теплые воспоминания Владимира Владимировича о детстве. Хотя семья жила скромно, занимая одну комнату в квартире в Басковом переулке Ленинграда, это было счастливое время. «Щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные», — делился Путин.

Оба родителя главы государства умерли в конце 90-х. И хотя Владимир Владимирович редко говорил о семье и личных переживаниях, особое, трепетное отношение к маме проскальзывало в его речах. Однажды на пресс-конференции у президента спросили, что самое важное в его деятельности. «Главное в нашей работе — беречь мам», — коротко ответил Путин.

Жена Людмила

Романтические рассказы о работе разведчиков вдохновили Владимира Владимировича на службу в КГБ. Путин окончил Краснознаменный институт имени Андропова, где его подготовили к поездке в Германию. Однако перед отправлением произошло важное событие, перевернувшее жизнь будущего президента — встреча с Людмилой Шкребневой.

Девушка была стюардессой, а в Ленинград прилетела с подругой всего на три дня. Приятель позвонил Владимиру Владимировичу и пригласил его в театр на Аркадия Райкина с двумя новыми знакомыми.

«На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из девушек я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой», — вспоминал позднее Путин.

Людмила отмечала: во Владимире было нечто загадочное и притягательное. Уже спустя три месяца она почувствовала, что нашла своего человека. Однако влюбленные не спешили: предложение Путин сделал через три года после знакомства, в июле 1983-го.

«Я понял, что если не женюсь еще года два-три, то не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила ее искоренила», — подчеркивал Владимир Владимирович.

Дочери

В 1985-м у Владимира Путина родилась первая дочка. Людмила мечтала, что девочку назовут Наташей, но муж был непреклонен: имя наследница получила в честь его любимой мамы — Мария. Младшая дочь Катя появилась на свет в следующем году в Дрездене, куда Путин отправился по долгу службы.

Людмила Путина говорила, что супруг обожает дочек, и не все мужчины относятся к детям так трогательно, как он. Разумеется, когда в середине 90-х Путин переехал с семьей в столицу и начал политическую карьеру, времени на близких стало катастрофически не хватать. Проблема обострилась, когда Владимир Владимирович занял президентский пост.

«У меня напряженный рабочий график. Даже дочерей вижу один или два раза в месяц, и то еще нужно время подгадать», — сетовал политик.

Неприкосновенность частной жизни наследниц президента тщательно охранялась, поэтому информации о них крайне мало. Глава государства никогда не выходил с девушками в свет, ходят слухи, что они учились и работали под другими фамилиями. Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Лариса Вербицкая рассказывала, что обе дочери политика поступили в ее вуз. Мария колебалась между медицинским и биолого-почвенным факультетом и в итоге выбрала последний, а Екатерина отдала предпочтение факультету восточных языков со специализацией на японском.

«Дочери живут обычной жизнью, рядовой — хочу это подчеркнуть. И я этому очень рад, — подчеркнул политик во время пресс-конференции в «Останкино» в 2011-м. — Они у меня умные, воспитанные девушки, очень сдержанные, но с чувством собственного достоинства».

Родство с Путиным приписывают Катерине Тихоновой, занимающейся исследованием проблем искусственного интеллекта в МГУ, и крупному акционеру компании «Номеко» Марии Воронцовой, однако представители президента информацию не подтверждали. Что же сам Владимир Владимирович говорил о профессиональной деятельности дочерей?

«Они не занимаются политикой и крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», — коротко отметил Путин в интервью Оливеру Стоуну.

Владимир Владимирович также сообщал, что дочери добились успеха в выбранных сферах деятельности, чувствуют себя востребованными в работе и очень честно и ответственно выполняют ее. Очевидно, благодаря положительному отношению к передовым открытиям в медицине одна из наследниц в августе прошлого года протестировала на себе вакцину от коронавируса. «После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим — и все», — заверил Путин.

Отношения с женой после развода

Отношения Владимира Владимировича с супругой начались и закончились в театре: в 2013-м, посетив в Кремлевском дворце балет «Эсмеральда», пара объявила о разводе. «Это так. Вся моя деятельность связана с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту в девять лет. Это общее решение», — заявил политик корреспонденту канала «Россия 24».

Жена присоединилась к словам Владимира Путина, отметив: их брак завершен в связи с тем, что они практически не видятся. «Владимир Владимирович погружен в работу, дети наши выросли, живут своей жизнью. И у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность, для меня сложны перелеты», — добавила Людмила Александровна.

В конце публичного заявления президент уточнил, что они с Людмилой навсегда останутся близкими друг другу людьми. Глава государства не лукавил: было очевидно, что это не просто слова. Словно в подтверждение, во время прямой линии в 2014-м он ответил на вопрос о появлении новой первой леди так: «Знаете что, мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, замуж надо выдать, а потом я уже и о себе подумаю!»

Разумеется, экс-супруги поддерживали общение и периодически виделись. «Нечасто, но встречаемся, — уточнял Путин. — У нас очень добрые отношения. Может быть, даже лучше, чем были раньше. Людмила Александровна своей жизнью довольна, у нее все хорошо. Я тоже доволен, у меня тоже все хорошо».

К слову, в 2016-м в СМИ появилась информация о том, что бывшая супруга президента вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Артура Очеретного. Официальных подтверждений не последовало, но спустя год в распоряжении «СтарХита» оказались

Политик всегда отмечал, что в России представительниц прекрасного пола воспринимают иначе, чем на Западе. «Думаю, это закономерно, ведь защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание, и отношение к женщинам в нашей стране особое: трогательное, душевное, искреннее», — сказал глава государства на Втором Евразийском женском форуме.

При этом президент подчеркивал, что девушки способны совмещать материнство и карьеру, хотя это и безумно сложно. «Вы, наши дорогие женщины — самые лучшие в мире, — говорил глава государства, поздравляя дам с 8 марта. — Беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких».

Занято ли сейчас сердце президента — неизвестно. Ходят слухи, что у главы государства есть избранница, но он не раскрывает карты и увиливает от ответа на подобные вопросы. Неужели яркий политик до сих пор свободен или не находит времени на личную жизнь? Жаль, ведь о таком завидном женихе мечтают миллионы женщин.

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

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