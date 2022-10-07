. Маск обвинил руководство Twitter в угрожающем сделке безрассудстве
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Маск обвинил руководство Twitter в угрожающем сделке безрассудстве

Маск обвинил руководство Twitter в угрожающем сделке безрассудствеИлон Маск обвинил руководителей Twitter в безрассудных и угрожающих сделке действиях

Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в безрассудных действиях, ставящих под угрозу закрытие сделки. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что советники Маска уведомили соцсеть о намерении миллиардера завершить сделку на условиях, которые прописаны в окончательном соглашении, заключенном 25 апреля этого года. Юристы предпринимателя настаивают на отмене предстоящего судебного разбирательства о сделке, с целью привлечения необходимого финансирования и ее скорого завершения. «Удивительно, но Twitter настаивает на продолжении этого судебного процесса, безрассудно подвергая сделку риску и ставя под удар интересы своих акционеров», — заявили адвокаты Маска.

25 апреля глава Tesla и SpaceX заключил с компанией Twitter соглашение о покупке за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была завершиться до конца года, однако 9 июля Маск заявил, что отказывается от договоренности. Предприниматель обосновал свое решение тем, что компания нарушила положения соглашения, в том числе, по его словам, соцсеть не предоставила сведения о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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