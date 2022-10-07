. Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом КНР

Американский миллиардер Илон Маск предложил наделить Тайвань статусом специального административного района Китая по примеру Гонконга и Макао. Предприниматель заявил об этом в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, однако Пекин считает его одной из своих провинций. Этой же позиции придерживается большинство стран мира, в том числе Россия. Обстановка вокруг острова обострилась после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Я бы порекомендовал придумать, как наделить Тайвань статусом специальной административной зоны, что более или менее приемлемо, хотя, вероятно, всех не осчастливит. Как мне кажется, вполне вероятно, что они смогут заключить соглашение с еще более мягкими условиями, чем в случае Гонконга», — подчеркнул Маск.

По мнению предпринимателя, в противном случае конфликт из-за острова «неизбежен». Маск полагает, что в таком случае мировая экономика может потерять до 30% ВВП, что «дорого обойдется миру».



