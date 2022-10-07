. Мавлид ан-Наби отметят 8 сентября 2022 года: история торжества в честь дня рождения пророка Мухаммеда, правила и запреты

В 2022 году важный мусульманский праздник Мавлид ан-Наби празднуется 8 октября. Это важное духовное событие привязано к дню ухода из земной жизни пророка Мухаммеда, однако называется его днем рождения. Противоречия тут нет: сам пророк считал истинным рождением человека его переход в вечную жизнь. Какие же правила проведения этого дня для мусульман и важные запреты?

История торжества в честь посланника Аллаха пророка Мухаммеда

Сейчас длится третий месяц исламского лунного календаря. Он имеет название Раби аль-Авваль. Его 12 число в 2022 году соответствует 8 октября, когда и отмечается день рождения пророка Мухаммеда. Заметим, что торжество появилось далеко не сразу после появления ислама, а лишь через 300 лет.





Никто точно не знает дату рождения главного мусульманского пророка, а сам Мухаммед никогда на нее не указывал. При этом он прямо заявлял, что когда человек уходит из земного мира, он рождается для жизни вечной. Именно потому стоит считать праздником день кончины пророка. По своей значимости он стоит на третьем месте после Ураза-байрама и Курбан-байрама. Начинается Мавлид ан-Наби уже после захода солнца 7 октября, а закончится спустя сутки.

Основатель мусульманской религии родился в Мекке, в Саудовской Аравии, потому город и считается священным. Дед мальчика после смерти родителей научил его искусству торговли, но уже в юности он заинтересовался духовной жизнью, стал изучать основы религиозных верований.

В браке Мухаммеда с вдовствующей Хадиджей родились 6 наследников, седьмой ребенок пророка — от наложницы Марии-аль-Кибтии.

Когда же Мухаммеду было 40 лет, Всевышний даровал людям через избранного пророка свое слово. Архангел Джабраил диктовал Мухаммеду строки Корана на протяжении 23 лет. За это время в его жизни случилось много событий. Так, Мухаммед решил переехать со своими последователями в Медину в 622 году, потому что они терпели преследования со стороны многобожников. Дата переезда в Медину (хиджра) и является точкой отсчета мусульманского календаря.

Через 7 лет он сумеет покорить родную Мекку и установить на этих землях мусульманство. Однако вскоре после возвращения из паломничества его одолел недуг, от которого Мухаммед так и не оправился.

Правила и запреты в день рождения Мухаммеда

В день рождения пророка Мухаммеда правоверные мусульмане обращаются к Аллаху с молитвами и читают сутры из Корана. Каждый взрослый человек обязательно должен раздать милостыню в этот праздник. В Медину тянутся огромные толпы паломников со всех уголков мира.

В наше время Мавлид ан-Наби празднуется мусульманами в Сирии, Тунисе, Алжире, ряде других стран, исповедующих ислам на разных континентах.

Это радостный день, когда принято восхвалять главного пророка, выбранного Всевышним. В Египте день рождения Мухаммеда — большой праздник для детей. Для них устаивают настоящий праздник, раздают сладости.



