. Мед, специи или кофе: какие продукты помогут согреться

Чтобы в холодное время года согреться, необходимо знать, какие продукты следует есть. При этом вовсе не обязательно, чтобы еда была горячей. Кое-что может согревать и в холодном виде.

Какие продукты необходимо есть, чтобы согреться

Мед





Мед является богатым источником энергии, к тому же оказывает согревающий эффект. Он на 80% состоит из натурального сахара, а также содержит много витаминов и минералов. Нередко его могут называть «идеальным горючим топливом». Если никаких противопоказаний к его употреблению нет, то его можно смело есть в холодное время года.

Кофе и зеленый чай

Эти два напитка помогут согреться даже в прохладном виде. Содержащийся в них кофеин стимулирует выработку тепла в организме. Зеленый чай вовсе имеет много достоинств, ведь, помимо кофеина, в нем еще есть катехины, усиливающие термогенез. Даже если напиток остыл, не нужно беспокоиться, его смело можно пить в холодном виде, и он поможет согреться.

Капуста

Все сорта капусты в сыром виде оказывают согревающий эффект. Этого нельзя сказать про квашеную капусту, которая относится к охлаждающим продуктам, даже несмотря на то, что в ней содержится много полезных витаминов и веществ.

Специи





В рацион питания следует ввести специи. Их можно добавлять в любые блюда, чтобы даже в холодном виде они согревали организм.

Горчица, перец, имбирь, розмарин, куркума, корица, петрушка и базилик улучшают метаболизм и оказывают согревающий эффект. Но острые специи не стоит есть слишком много, потому что они не только согревают, но могут раздражать слизистую и повышают потоотделение.

Фрукты

Согревающим эффектом обладают фрукты красного и оранжевого цветов, а еще сухофрукты. К ним можно отнести: абрикосы, курагу, персики, финики и изюм.

Углеводы

В крупах, хлебе, бобовых, корнеплодах содержится много клетчатки, которая медленно усваивается организмом. Пока продукты перевариваются, организм все время выделяет тепло. Именно поэтому, даже если есть холодную кашу, все равно можно согреться. Сложные углеводы, помимо тепла, еще способны дать организму длительное чувство сытости.

Орехи





В орехах содержится много масел, которые при смешивании со слюной образуют щелочь, а она, в свою очередь, согревает организм.

Супы

Все знают, что горячий суп позволяет согреться, но мало кто догадывается о том, что в холодном виде он тоже оказывает согревающий эффект. Содержащиеся в супе ингредиенты, такие как картофель и другие овощи, крупы и специи могут согревать. Суп станет прекрасным перекусом даже в холодном виде.

Травы

Согреть организм могут также травы, такие как шиповник, душица, чистотел, лавровый лист, ромашка, шалфей, эвкалипт. Для того чтобы согреться, можно каждый день заваривать чай с добавлением любой из указанных трав. Но при этом следует помнить и о противопоказаниях, ведь они оказывают сильное действие на организм.

Борщ





Казалось бы, обычный борщ, который люди едят каждый день, тоже может согревать. Все дело в том, что в его составе имеется капуста, морковь, свекла, уксус и лук. Каждый из ингредиентов поможет согреться.