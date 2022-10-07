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Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов

Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентовМинюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов политолога Ковина и журналиста Воронова

Минюст России в пятницу, 7 октября, объявил о сокращении реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Согласно информации на сайте министерства, из списка были исключены политолог, участник общественного движения «Голос» (признано иноагентом) Виталий Ковин и журналист Владимир Воронов.

«В.С. Ковин и В.В. Воронов исключены из реестра в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра», — говорится в сообщении об исключении двух человек из реестра.

В августе 2022 года Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов координатора «Голоса» Полину Костылеву. Решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

«Голос» — общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей, занимающееся наблюдением за выборами. В августе 2021 года Минюст внес его в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента на территории России.

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По материалам: lenta.ru

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