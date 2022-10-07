. Минобороны выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах

Вадим Карасев

В Минобороны России заявили, что отменять новогодние мероприятия в регионах не нужно

Минобороны России выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах. В ведомстве сочли подобные инициативы ради поддержки Вооруженных сил (ВС) ненужными и преждевременными. Об этом заявил замглавы ведомства — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, сообщает ТАСС.

«Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки вооруженных сил считаю преждевременными и ненужными», — сказал Горемыкин.

Ранее в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде власти сообщили об отмене новогодних и рождественских мероприятий. Сэкономленные деньги, по словам местных администраций, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции России на Украине (СВО), призванных в рамках частичной мобилизации и их семей. Обсуждение этого вопроса анонсировали и в Мосгордуме.

Позже стало известно, что в администрации президента России идею отменить новогодние праздники сочли преждевременной и непроработанной.