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Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт

Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Шахназаров высказался над насмешками ведущей и журналистки Ксении Собчак. Журналист, писатель Михаил Шахназаров отреагировал на насмешки Ксении Собчак над Борисом Корчевниковым и Дмитрием Певцовым. Она, напомним, посмеялась над не сдержавшим слез Корчевниковым, а Певцова, выступившего с напутствиями к призывникам в Москве, отправила на фронт.
Шахназаров напомнил, что Корчевников сейчас переживает непростой период — у него проблемы со здоровьем. И издевающаяся в этот момент над человеком Собчак пребывает на стороне абсолютного зла. В контексте Певцова у журналиста возник встречный вопрос. «Ксения, а че приложение бесплатное не на фронте? Почему не на фронте Константин Богомолов? Он же помоложе, допустим, меня. 45 годиков? Вполне мог бы защищать родину, вполне. Почему он не на фронте?» — припер к стенке журналист Собчак. Шахназаров добавил, что к Собчак всегда относился с чувством брезгливости. И в очередной раз убедился в ее подлости.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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