. На Гузееву подала в суд соседка. Женщина требует 100 тысяч за трещины в стенах квартиры
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На Гузееву подала в суд соседка. Женщина требует 100 тысяч за трещины в стенах квартиры

На Гузееву подала в суд соседка. Женщина требует 100 тысяч за трещины в стенах квартиры

Недавно 63-летняя ведущая шоу "Голос 60+" Лариса Гузеева попала в заголовки из-за своего суда с дизайнером интерьеров своей новой квартиры. Звезда выиграла дело и суд обязал фирму выплатить ей с мужем 2 миллиона рублей, но теперь ей грозит новый процесс.

Ремонт в новом жилище пошел не по плану не только из-за мебели. Выяснилось, что в процессе работы нанятые Гузеевой строители перестарались и повредили стены соседки.


Женщина заметила на стенах трещины и обратилась в страховую компанию. Уточняется, что выполнявшие ремонт мастера слишком сильно долбили по стенам, что и спровоцировало трещины.

По информации издания Mash, с телеведущей хотят взыскать 100 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. Журналисты "Газеты.ру" попросили Ларису прокомментировать ситуацию, но она оказалась не в настроении. "***** идите. ***** идите. Сплетники, *****", — цитирует женщину издание.


Дочь Гузеевой рассказала, что творила с собой в детстве

У телеведущей есть двое детей: Георгий и Ольга. Наследнице Ларисы в этом году исполнилось 22 года и она стала красивой и статной девушкой, а некогда была совсем другой. Ольга Бухарова раньше любила удивлять короткими стрижками, сбритыми бровями, эпатажным макияжем и прочим.

Недавно она решилась на откровение о себе в прошлом. Ольга призналась, что в пубертатный период ее травили в школе за внешний вид и за маму, работающую на телевидении. В ответ на агрессию она агрессию она творила неприятные вещи с собой и теперь жалеет об этом.

"Я резала ее кожу, давала ей всякую дрянь, унижала и не давала жить. Хочется просто попросить прощения", — написала она под своей детской фотографией.

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По материалам: uposters.ru

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