. На импортозамещение авиатехники за 3 года планируют потратить 700 миллиардов рублей
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На импортозамещение авиатехники за 3 года планируют потратить 700 миллиардов рублей

На импортозамещение авиатехники за 3 года планируют потратить 700 миллиардов рублей

На программу импортозамещения авиатехники в проекте бюджета на 3 года планируется выделить 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на заседании Комитета Госдумы по промышленности и торговле, где рассмотрели законопроект о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. Документ был внесен в Госдуму 28 сентября. 

«В авиастроении предполагается запуск программы на 700 миллиардов рублей по импортозамещению и производству новой российской авиатехники — импортозамещенного Sukhoi Superjet, МС -21 и других моделей», — сказал первый замглавы Минпромторга. Эта программа, по его словам «прямым рублем в бюджете не стоит». «Там предусмотрен блок, связанный с прямым финансированием, который мы уже начали авансировать в этом году и предусмотрено субсидирование ставок (по кредитам — прим.ред.)», — сказал Осьмаков.

Что касается развития судостроения, то, по его словам, предполагается запуск программы на 22 миллиарда рублей, связанной с НИКОРами (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами) по  ключевому судовому оборудованию. «Это ключевая проблема нашего  судостроения», — сказал Осьмаков. Также он сообщил, что в проекте бюджета заложены средства на выполнение обязательств по антикризисным программам. В частности, по субсидированию ставки по льготному оборотному кредитованию для системообразующим предприятий.

«Те обязательства, которые были сформированы по субсидированию ставки, в следующем году будут в полном объеме обеспечены, и повышения ставок по этим кредитам до рыночного уровня не произойдет», — сказал Осьмаков. 

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По материалам: pnp.ru

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