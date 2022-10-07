. Наталья Водянова впервые появилась на публике после слухов о шестой беременности
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Наталья Водянова впервые появилась на публике после слухов о шестой беременности

Наталья Водянова впервые появилась на публике после слухов о шестой беременности

Супермодель Наталья Водянова впервые появилась на публике, после того как в СМИ появились слухи о ее шестой беременности. Сплетничать начали из-за того, что Водянова впервые за много лет пропустила Неделю моды в Париже и не посетила ни одного показа. Однако вчера модель все-таки вышла в свет и появилась на вечеринке в честь выхода книги главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. Судя по фотографиям с мероприятия, ребенка Водянова пока не ждет — никаких видимых изменений фигуры на снимках не заметно.


Грейс Коддингтон и Наталья Водянова

Всего у Натальи Водяновой пятеро детей: Лукас, Нева и Виктор от бывшего мужа Джастина Портмана и Роман и Максим от нынешнего супруга модели Антуана Арно.

Старший сын миллиардера Бернара Арно и Водянова поженились в 2020 году, через девять лет после начала отношений.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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